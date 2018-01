Bývalý izraelský odstřelovač vystavuje v Praze. Chce ukázat absurditu války

Galerie Čermák Eisenkraft otevřela v pražském domě SmetanaQ na Smetanově nábřeží další výstavu. Ta má ambice pomoci Praze stát se jedním z center současného světového umění. Expozice s mnohoznačným názvem „A nelze s tím nic dělat“ (And it can’t be helped) vypráví dva jedinečné příběhy světoznámých umělců Eugena Lemaye a Yigala Ozeriho. Výstava potrvá až do konce února a vstup je na ni zdarma.