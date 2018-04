Centru Prahy dochází trpělivost s bujarými turisty. Kvůli nim bude zákaz pití v těchto dalších ulicích

Podle návrhu, který předložila radnice, by měl zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti nově platit na Malostranském, Anenském, Dražickém, Maltézském a Velkopřevorském náměstí či v Nerudově, Karmelitské, Mostecké, Rámové a Bílkově ulici. Při projednávání do seznamu přibyly ještě tři ulice u Betlémského náměstí - Náprstkova, Karolíny Světlé a Anenská. Dnes platí zákaz v Praze 1 na více než padesátce míst.

Podle radního Prahy 1 pro bezpečnost Ivana Solila (ČSSD) nechce městská část s ohledem na zdržení v přípravě nové vyhlášky a blížící se volby dále čekat. Nová místa se zákazem pití podle něj vycházejí ze stížností místních obyvatel, kteří mají zkušenosti s hlučnými turisty. Ti se v centru města často účastní takzvaných "pub crawls," při kterých přecházejí z jednoho podniku do druhého a po cestě popíjejí. Tyto aktivity se podle Solila začaly přesouvat i na levý břeh Vltavy, například Malou Stranu.

Zastupiteli Petrovi Kučerovi (Zelení) se nelíbilo to, že vyhláška se týká i například Malostranského náměstí. "To je náměstí, které si občané takříkajíc vyboxovali, aby se stalo náměstím a nebylo tam parkoviště," uvedl. Další omezení je podle něj neadekvátní hlavně vzhledem k místním obyvatelům. "Místní lidé, co tady žijí, by se neměli cítit, že jsou mimo zákon," míní.

Podle vedení radnice reaguje omezení na problémy, které městskou část trápí. Solil uvedl, že jde jenom o jeden z řady nutných kroků. Podle místostarosty Richarda Bureše (ODS) je problém i s městkou policií, která nemá dostatek lidí a vůbec podle něj svoji funkci neplní dobře. "Pak to vede k takovýmto krokům, které se mohou a nemusí líbit, ale my nemáme jinou možnost," řekl.

Novela vyhlášky připravovaná magistrátem měla podle původně avizovaných informací začít platit už začátkem loňského roku. Původní návrh zahrnoval zákaz pití alkoholu na veřejnosti na celém území Pražské památkové rezervace, které zahrnuje celou Prahu 1, většinu Prahy 2 a části Prahy 3, 4, 5, 6 a 7. Zakázat měla i pohyb s otevřenou lahví alkoholu. Nyní není jasné, nakolik se podoba změní po kritice některých městských částí.

Vyhláška zakazující pití na vybraných veřejných prostranstvích začala platit v roce 2008 a vyjmenovává místa, kde zákaz platí. Od té doby byla několikrát novelizována, naposledy v roce 2013, kdy byl počet míst proti původnímu znění zdvojnásoben. Nyní platí zákaz na více než osmi stovkách míst.