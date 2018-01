Ceny pražských hrobů se možná budou lišit podle lokality hřbitova. Lépe dostupné budou dražší

Magistrát spolu se Správou pražských hřbitovů (SPH) plánuje úpravy v ceníku nájmů, které lidé platí za pohřební místo na pohřebištích ve správě Prahy. Uvedl to šéf SPH Karel Kobliha. V současnosti je na všech hřbitovech, které organizace spravuje, cena stejná. Podle vedení města by však měla reflektovat to, kde se hřbitov nachází, jeho vybavenost a dopravní dostupnost.