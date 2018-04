Čižinský pro INFO.CZ: Praha musí rozšiřovat bytový fond. Cílem by mělo být až 7 % nájemních bytů

Lidovecký poslanec Jan Čižinský se chce stát pražským primátorem. Záštitu ale nehledá u své domovské strany. Sbírá podpisy pod kandidaturu skrze sdružení PRAHA SOBĚ. „Je to velký experiment. Kdybychom před čtyřmi lety politologům řekli, že sbíráme podpisy v Praze 7, tak nám nikdo neřekne, že dostaneme 44 procent a nadpoloviční většinu. A poměrově jsou podpisy prostě stejné,“ zmiňuje v rozhovoru pro INFO.CZ výhru v Praze 7. Jaké má plány pro celou metropoli? „Pokud chceme, aby Praha vstoupila do bydlení, tak musí dohodami s investory a nákupy rozšiřovat svůj bytový fond a stanovit si cíle, kterých chce dosáhnout. Myslím, že by to mělo být pět až sedm procent nájemních bytů. V tom případně bude poměrně silným hráčem,“ zmiňuje jedno z témat. Do voleb ale zbývá půl roku a pražská koalice je před rozpadnutím. Co si Čižinský myslí o partnerech z ANO a ČSSD? „Pokud je to jejich chápání úplně jiné, tak se neshodneme. Jestli jsou lidé chápáni jako někdo, kdo je otravuje a bere jim čas, tak myslím, že problém je u nich. Takoví lidé s takovým názorem nemají být zastupiteli,“ komentuje jednání o Libeňském mostu.

Stojí vám Libeňský most za rozpad pražské koalice?

Ten spor je o slušném jednání s lidmi. Vyvolalo ho to, že ANO a ČSSD slibovali, že ten bod (bod o Libeňském mostu na pražském zastupitelstvu – pozn.red.) zařadí na odpoledne, a pak pro něj hlasovali jako pro první bod programu. To znamená, že chtěli podvést lidi. Chtěli, aby se občané nemohli účastnit jednání o tom, co je zajímá. A to je něco, co se podle mě nesmí stávat.

Pokud má veřejnost nějakého reprezentanta – a v tomto případě jsou to lidé, kteří organizovali a podepsali petici (petice proti zbourání Libeňského mostu – pozn. red.) už před dvěma lety – a ti požádají slušně o zařazení na 17 hodinu, tak je naprosto nepředstavitelné, že zastupitelé všechny podvedou a neumožní to.

Primátorka Adriana Krnáčová (ANO) tvrdí, že si na tématu děláte kampaň. Patrik Nacher (ANO) vás obviňuje, že si Pražany berete jako rukojmí.

První porušení koaliční smlouvy přišlo z jejich strany, protože oni hlasovali pro návrh ODS, aby lidé nemohli přijít na zastupitelstvo ten bod sledovat. Je potřeba tedy vidět, kdo co udělal. Po mně nemůže nikdo chtít, abych hlasoval pro program, který měl za cíl podvést lidi.

Měla by ale přítomnost aktivistů na jednání vůbec smysl? Neměli byste se nad problémem vy jako zastupitelé věcně bavit?

To je podle mě zcela nepřijatelný přístup. Já jsem zvyklý na to, že podpora se sbírá od lidí na ulici, od voličů. Ty beru jako své zaměstnavatele a také se k nim tak snažím chovat. Pan náměstek (Petr Dolínek (ČSSD) – pozn.red.) Libeňský most nezařadil na řádný program. Čekal, že bude odpor veřejnosti, tak počkal až na poslední chvíli a zařadil ho jako mimořádný tisk. Celé to směřovalo k tomu, aby veřejnost nemohla říct, co si myslí.

Politici se nemají řídit primárně průzkumy veřejného mínění, ale přece celá politika je založena na tom, že se dělá transparentně, že lidé mohou říct, co si o jednotlivých krocích myslí. A pak politici rozhodnou. Tvrdit, že účast veřejnosti na zastupitelstvu je vlastně k ničemu, to je proti smyslu komunální politiky.

Není ale váš přístup populistický?

Jediné, co jsem chtěl, je to, aby lidé mohli přijít, pokud bude bod projednáván. Nedomnívám se, že to je výraz populismu. Jde o normální slušnost.

Co se bude dít dál v rámci pražské koalice? Na konci minulého týdne začalo tzv. dohodovací řízení. Co si od něj slibujete?

Doufám, že snad nebude problém vyjednat, že se bude lidem při jednání zastupitelstva vycházet vstříc. Potom je také potřeba domluvit téma Libeňského mostu. Když byla koalice uzavírána, tak téma bylo rozhodnuto ve prospěch rekonstrukce. Je absurdní se domnívat, že součástí koaliční smlouvy budou všechny předtím rozhodnuté body. To by ta koaliční smlouva musela pamatovat na všechna usnesení kdykoliv v minulosti. Otázka Libeňského mostu tak musí být nyní v rámci dohodovacího řízení také dohodnuta.

Myslíte si, že se dohodnete? Není to tak, že vaše koalice de facto nefunguje už delší dobu?

Ten problém, který to celé vyeskaloval, je skutečně o slušném přístupu vůči lidem.

Mrzelo by vás, kdyby se koalice Trojkoalice s ANO a ČSSD půl roku před volbami rozpadla? Shodnete se vůbec na tom, jakou politiku dělat?

Pokud je to jejich chápání úplně jiné, tak se neshodneme. Jestli jsou lidé chápáni jako někdo, kdo je otravuje a bere jim čas, tak myslím, že problém je u nich. Takoví lidé s takovým názorem nemají být zastupiteli.

Takový z nich máte pocit?

Toto vyjádřili svým hlasováním ve čtvrtek na zastupitelstvu.

Zastupitelka Alexandra Udženija ve svém twitterovém příspěvku napsala, že vaše aktivita „most nezachránila, jen vybrzdila jeho opravdu až do kritického stavu“.

My přece nic neblokujeme. V usnesení z roku 2016 je rozhodnuto, že most se má opravit ve stávající šíří. A pro toto usnesení hlasovala i zastupitelka Udženija a většina členů ODS.

Jak to, že je tedy most v tak kritickém stavu?

To je ale výsledek práce toho, kdo dostal ten úkol – to je pan náměstek Dolínek. Každý máme svoji odpovědnost.

Za sdružení PRAHA SOBĚ kandidujete v komunálních volbách na pražského primátora. Podle aktuálního průzkumu agentury STEM/MARK představuje pro Pražany největší problém doprava. Co s ní chcete dělat?

Doprava se skutečně dotýká každého z nás. My nabízíme, co se týče jak vnějšího, tak vnitřního okruhu, ověřování plánů. Každý má více variant a my je chceme prověřit, aby se zvolila ta rychlejší varianta. Dnes je to často tak, že se jakási původní varianta tlačí silou. Někdy to naráží i na soudní spory a vede to k obrovským průtahům.

Nepřinese to ale další zpoždění? Už tak má polovina Pražanů podle zmiňovaného průzkumu pocit, že město stagnuje.

Myslím si, že ne. Právě to, že se tlačí vždy jen jedna varianta, která ale naráží na průtahy, ve skutečnosti zamezuje prověřování dalších možností. Mohu zmínit výsledky tady v Praze 7, kde jsme za to jako PRAHA 7 SOBĚ naprosto odpovědní. Praha 7 rozhodně nestagnuje. Územní rozhodnutí tu trvá průměrně 60 dní. Jsou u nás i velké projekty, které získají stavební povolení do roka od prvního náčrtku.

O jakých dalších tématech chcete v rámci kampaně mluvit?

Pro nás je obrovským tématem sociální bydlení. V Praze 7 ho řešíme a současně víme, že na to, aby se sociální bydlení přeskupilo do dostupného bydlení – a nebylo jen pro lidi, kteří potřebují podporu nejurgentněji - tak to není dlouhodobě udržitelné, aniž bychom na to dostali podporu hlavního města a také státu.

Pokud chceme, aby Praha vstoupila do bydlení, tak musí dohodami s investory a nákupy rozšiřovat svůj bytový fond a stanovit si cíle, kterých chce dosáhnout. Myslím, že by to mělo být pět až sedm procent nájemních bytů. V tom případně bude poměrně silným hráčem. Je naivní si myslet, že bude určovat ceny. Ale pět procent už bude přece jen významná část. Umožní to městu mít alespoň jeden segment, kde pomůže lidem, které nutně potřebuje: učitelům, strážníkům, pracovníkům v sociálních službách apod.

Problém sehnat bydlení v Praze dnes ale mají i lidé, kteří vydělávají nadprůměrně.

Růst cen bytů má několik faktorů. Řekněme, že těch nejviditelnějších je asi devět. Jedním z nich je délka stavebního řízení. Tady je potřeba říct, že je v moci magistrátu, aby zkrátil projednávání odvolání. Tam bychom my rádi zapracovali a zkrátili jej na dva měsíce.

Druhým bodem je umožnit využívání elektronických nástrojů například v případě inženýrských sítí. Současná praxe je taková, že musíte oběhnout šest desítek firem, které mají sítě po hlavním městě. Každá vám musí dát razítko. To každý projekt velice protahuje.

Chcete využít svou zkušenost z Holešovic? Ty patří mezi nejdražší pražské čtvrtě, co se týče bydlení.

Je pravda, že v poslední době nájmy v Praze 7 vyrostly podobně jako jinde. Zdražování není dobrá zpráva pro nikoho. Ta čtvrť, která vyžene ekonomicky chudší pryč, tím nic nezíská. Cenný je právě ten mix. Lidé si často pod sociálním bydlením představují, kdo ví co. Ale nejčastější klient sociálního bydlení je senior nebo rodina či samotná maminka s dětmi.

Když se vrátíme úplně na začátek: proč vlastně chcete být primátorem?

Protože Praha potřebuje proměnu. A já jsem přesvědčen, že stejnou, jakou prošla Praha 7. Nahradili jsme tady špatnou správu, která byla v rukou politiků ODS a ČSSD. Podařilo se nám to přes podpisy, přes podporu od lidí. Výsledek posuďte sami. Já jsem samozřejmě pyšný na to, co se nám podařilo.

Vidím ale, že bez proměny Prahy se nepodaří hnout se sociálním bydlením, se změnou přístupu třeba v dopravních stavbách, s platy učitelů… Nepodaří se nám prosadit slušné chování k lidem, kteří potřebují nějakou pomoc. Praha je bohaté město, ale třeba na úklidu na ulici to často není vůbec vidět. Úklid je věčný boj, ale myslím, že v Praze 7 to už je mnohem lepší, než bylo. My jsme tady také třeba zvládli stavět školky třikrát rychleji a šestkrát levněji než naši předchůdci.

Vydal jste se cestou skrz sdružení PRAHA SOBĚ. Potřebujete sesbírat sto tisíc hlasů. Podle mých informací máte v současnosti zhruba čtyřicet tisíc. Do kdy to musíte stihnout?

Je to do konce července, ale drtivou většinu bychom měli mít do konce června. Pak začnou prázdniny.

Věříte tomu, že se vám je podaří sesbírat?

Je pravda, že to budou nervy. Je potřeba apelovat na lidi, kteří nám fandí, aby se zapojili. Věřím, že pokud lidé cítí potřebu změny, tak nás podpoří. Jsem optimista, i když je pravda, že situace s počtem podpisů je vážná.

Jste dlouhodobý člen KDU-ČSL. Za lidovce jste nyní pražským zastupitelem. Když vám nevyjde PRAHA SOBĚ, chcete se v komunálních volbách angažovat za stranu?

Žádný plán B neexistuje a ani nikdy nebyl na stole.

Nejsou vaše vztahy s lidovci napjaté?

Myslím, že jsou velmi korektní.

Proč tedy skrze kandidujete skrze PRAHA SOBĚ? Nevěříte, že by klasická strana mohla zabodovat?

Je to jinak. Je to stejné jako v PRAHA 7 SOBĚ. Jedná se o lidi, kteří se chtějí zapojit a kandidovat, ale nechtějí se propojovat s politickou stranou. My tady v Praze 7 máme dobrý tým, který by ale nikdy nechtěl pod žádnou politickou stranu. Příkladem člověka, který by pod politickou stranou nekandidoval, je třeba Hana Třeštíková, producentka filmu Šmejdi. A lidi, jako je Hanka, naše komunální politika hrozně potřebuje. Žádný jiný důvod to nemá.

Za lidovci jste ale od podzimu i poslanec. Kandidát ANO na primátora Patrik Nacher je také zároveň zákonodárcem. Je tohle propojení podle vás výhodné?

Musím říct, že je to obrovská výhoda. Útočí se na to, že jsem si ve čtvrtek bral slovo jako poslanec (poslanec má možnost přednostního slova – pozn. red.). Je ale vidět, že v případě krizových situací mají kompetence poslance smysl. Je veliká výhoda možnost potkávat celostátní politiky. Když jsem řešil novou stavbu hasičské zbrojnice, tak jsem měl pana ministra denně na dosah a podobně.

Pokud by se ale PRAHA SOBĚ ve volbách zadařilo, tak se poslaneckého mandátu vzdám. To by dohromady nešlo.

To by byl ale také váš definitivní rozchod s lidovci.

To bych tak rozhodně nevnímal.

K praktickým otázkám: kde chcete brát na kampaň peníze? Formou crowdfundingu?

Jinak to nejde. Pokud seženeme podpisy, tak ale seženeme i peníze. Na kampaň bude potřeba dost peněz, ale pro nás je cenné, když nám lidé přispějí třeba i drobně. Pak nás totiž i volí.

Jaké typy propagace chcete zapojit?

Nepředpokládám, že bychom využívali billboardy, ale jsme na ulicích, sbíráme nejen podpisy, ale i zkušenosti lidí a nápady. Ty potom zapracováváme do programu. Myslím, že je velmi podrobný. Mnohem více, než měl kdo před čtyřmi lety. Jsou tam i časové údaje, do kdy se domníváme, že je ten který bod splnitelný.

Opravdu věříte tomu, že se vaše lokální zkušenost z jedné městské části dá přesunout na celopražskou úroveň?

Je to velký experiment. Kdybychom před čtyřmi lety politologům řekli, že sbíráme podpisy v Praze 7, tak nám nikdo neřekne, že dostaneme 44 procent a nadpoloviční většinu. A poměrově jsou podpisy prostě stejné. Je potřeba posbírat sedm procent podpisů. Pokud je nasbíráme, tak je šance na změnu v Praze skutečně reálná.