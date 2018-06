Další investice do opravy Národního muzea: Praha přispěje 52 miliony na úpravu okolí

Úpravy mají být hotové do konce letošního roku. Muzeum by se po rekonstrukci mělo lidem poprvé otevřít 28. října při příležitosti výstavy k výročí sto let od založení republiky. Primátorka Adriana Krnáčová (ANO) uvedla, že v té době by už úpravy mohly být hotové.

Prostor mezi starou a novou budovou muzea by se měl zklidnit a nově vydláždit. Vinohradská ulice by měla trvale zůstat průjezdná pouze ve směru od Wilsonovy ulice, což sníží provoz a prostor tak bude přívětivější pro chodce. Má zmizet i současný ostrůvek u přechodu magistrály, namísto něj bude celý prostor vydlážděn.

Magistrát kromě toho v oblasti připravuje další změny. Výhledově by měl dopravní podnik například podélně k Vinohradské ulici vybudovat část kolejí, na které se poté napojí chystaná tramvajová trať z Vinohrad k Hlavnímu nádraží.

Praha 1 také v minulosti připravovala úpravy Čelakovského sadů, plány však odložila s ohledem na chystané zklidnění magistrály v okolí muzea. Praha je připravuje ve spolupráci s ateliérem dánského urbanisty Jana Gehla, úpravy však zatím neschválili zastupitelé.

Historická budova muzea se od roku 2015 rekonstruuje. Všechny sbírky byly z objektu vyklizeny, zůstaly pouze vycpaniny slona a žirafy a kostra plejtváka, které by se musely rozebrat. Celkový rozpočet rekonstrukce je 2,34 miliardy korun. První část prostor by se měla poprvé otevřít 28. října v souvislosti s výstavou ke stoletému výročí republiky. Celá rekonstrukce má být hotová příští rok.