Dětské skupiny, eskalátory v metru. V Praze požádalo o evropské peníze přes osm set projektů

Tempo čerpání peněz se podle radní zvyšuje díky tomu, že žadatelé podávají do výzev více projektů, čímž se i zvyšuje povědomí o možnosti získat peníze z evropských fondů. Podle Ropkové by do konce tohoto roku mohly být v pražském operačním programu uzavřené smlouvy na 65 procent alokovaných peněz. V programu má Praha přerozdělit na projekty 10,3 miliardy korun, přičemž polovinu hradí hlavní město nebo sami příjemci jako spoluúčast.

V programu Praha-pól růstu byly uzavřené smlouvy k 298 projektům, které si rozdělí 4,2 miliardy korun, což je necelých 43 procent programu. Dalších 128 projektů už je schváleno, či je schválí na dalším jednání zastupitelstvo. Ty si rozdělí dalších 488 milionů korun.

Mezi příjemce dotace patří i magistrát a pražský dopravní podnik. Mezi projekty, na které mají podporu celkem 2,1 miliardy korun, je například modernizace eskalátorů ve stanici metra, bezbariérové zpřístupnění stanice metra, zřízení dětské skupiny či zavedení inovačních voucherů, které podporují spolupráci firem s výzkumnými organizacemi. Na 35 projektů získaly podporu i městské části, které předkládají nejčastěji žádosti zaměřené na sociální začleňování a vzdělávání. Nejvíce o dotace žádají Praha 3, 7, 12 a 14.

Magistrát vyzývá žadatele o evropské peníze v jednotlivých vlnách, takzvaných výzvách. Nynější program dotací byl vyhlášen v červnu 2015 a bylo v něm už otevřeno 40 výzev. V současné době je otevřeno 12 výzev, v nichž je alkováno celkem 3,9 miliardy korun. Připravené prostředky ve výzvě však nebývají zpravidla všechny přerozdělené. Otevřené výzvy jsou zaměřené na rozvoj městské hromadné dopravy, energetické úspory nebo na podporu sociálního bydlení.

Operační programy jsou hodnocené podle smluvního zajištění, nikoli podle schválených projektů. Do letošního ledna byl program Praha-pól růstu vůbec nejhůře čerpajícím programem. Podle březnových informací ministerstva pro místní rozvoj nyní nejhůře čerpá operační program Rybářství, který měl ke konci února vyčerpaných jen 32,3 procenta ze 760 milionů korun. Naopak nejlépe čerpá program Zaměstnanost, který měl smluvně zajištěny tři čtvrtiny z přidělených 53 miliard korun. Česká republika měla ke konci února smluvně zajištěno 50 procent evropských dotací určených na programové období 2014 až 2020.

Praha dostávala v letech 2007 až 2013 peníze prostřednictvím dvou operačních programů: OPPA (Evropský sociální fond) a OPPK (Evropský fond pro regionální rozvoj). Finance z nich dočerpávala i po roce 2013.