Dopravu v Praze paralyzují amatéři na radnici, říká odborník Moos

Jak by mělo město velikosti Prahy přistupovat k dopravě, aby předešlo kolapsům?

Vezměme si příklad ze světových metropolí, kde má město vnitřní a vnější silniční okruh. Praha by měla mít okružní radiální systém jako Paříž či Londýn. Stále ale není hotový vnitřní ani vnější okruh. Nejsou-li základní dopravní tepny připraveny na takovou zátěž, jakou Praha disponuje, tak se nedivme, že dochází k dopravním špičkám. Tohle je základní problém. Pak navíc dochází k ad hoc opravám či rekonstrukcím bez jakékoliv hluboké analýzy.

Pokulhává tedy Praha i kvůli nepodloženým rozhodnutím?

V zahraničních metropolích dělají důležité zásahy do dopravy odborné instituce - ty by například mohly stanovit pořadí rekonstrukcí, které paralyzovaly Žižkov. Rozhodnutí zkrátka nemůže záviset na jednom radním či odboru. Před opravami je třeba provádět matematické analýzy citlivosti městské komunikační sítě, která odhalí citlivé a odolné ulice a varuje před problémy předem.

To vše lze nasimulovat, vypočítat a odvodit správné řešení. To v Praze neexistuje, rozhoduje se nahodile. Londýn či Berlín se chlubí univerzitními pracovišti, přispívají na jejich činnost, ve vzájemné spolupráci pak plánují dopravu. Praha? Zastupitelstvo je izolované a koná dle vnitřních, nabubřelých představ o tom, jak se má postupovat. Rozhodují nekvalifikovaní amatéři, kteří způsobují dopravní kolapsy, jež zažíváme.

Kde konkrétně ale Praha pochybila třeba v případě Libeňského mostu?

Na Západě se vedou databáze o opravách, opotřebeních a potřebách oprav. Města uvádějí do činnosti expertní systém, matematický aparát, který říká, kdy provést kterou opravu. Nemůže se stát, že se s mostem třicet let nic nedělá. Pak spadne – a takhle to u nás je.

Informační systémy pro management správy komunikací, domů nebo majetku – skutečné smart city - politiky nezajímá. Je to pouze heslo, spolupráce se nese jen ve společenské rovině, nikoliv na bázi zadaných úkolů nebo smysluplných projektů tak, jak to známe ze západní Evropy.