DPP si pronajme velkokapacitní autobusy pro 200 cestujících. Řeší tak problém s dopravou na letiště

Pražský dopravní podnik (DPP) si pořídí velkokapacitní autobusy, do kterých se vejde až 200 cestujících. Podnik nyní chystá tendr na pronájem vozů. Uvedla to mluvčí DPP Aneta Řehková. Autobusy by měly být nasazeny na lince 119 na Letiště Václava Havla, kde je dlouhodobě nedostatečná kapacita. Kdy budou vozy na lince jezdit, zatím není jasné. Praha proto minulý týden schválila navýšení počtu spojů. MHD na letiště se potýká s dlouhodobými problémy a řadu let se mluví například o výstavbě rychlodráhy.