Dusno ve vedení Prahy: Libeňský most se dnes řešit nebude, může ale dojít na odvolávání radních

Na dnešním jednání pražského zastupitelstva se zřejmě nakonec nebude projednávat další osud Libeňského mostu, je však možné, že zasedání nepřežije současná vládní koalice. Hnutí ANO podle kuloárních informací zvažuje, že předloží zastupitelům návrh na odvolání radních Jany Plamínkové a Petry Kolínské z Trojkoalice. To by znamenalo konec koaliční smlouvy. Šlo by o vyvrcholení dlouhodobých sporů mezi ANO a ČSSD na jedné a Trojkoalicí na druhé straně.