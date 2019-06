Generační obměna přináší emoce. Já se jen snažím spojit pravici, říká mladá naděje TOP 09 | info.cz

Vaše působení v rámci TOP 09 je na základě vyjádření některých novinářů opředeno legendami. Jaká je tedy Vaše role v TOP 09?

Jsem člen pražské organizace TOP 09. Ještě jako nestraník jsem se v loňském roce zapojil do sbližování TOP 09 a STAN v Praze, protože jsem dlouhodobě velkým příznivcem spojování pravicových a středopravicových stran. Následně jsem začal pracovat i na přípravách volební kampaně pro pražské komunální volby. Stal jsem se členem volebního štábu Spojených sil pro Prahu. Myslím si, že tento projekt uspěl a výrazně přispěl k tomu, že se poměry v hlavním městě změnily. Sice jsme neskončili první, ale ukázali jsme, že integrace stran funguje, že cesta není hádka a solitérsví, ale spolupráce.

Byl jste ale také spojen s volbami do Evropského parlamentu…

To je pravda. Po zkušenostech z komunálních voleb si mne pražská TOP 09 vybrala jako volebního manažera pro evropské volby. Měl jsem na starosti nejenom koordinaci voleb se starosty, ale také řízení kampaně v hlavním městě. Prahu jsem také zastupoval v celostátním volebním štábu. Udělalo mi velkou radost, že jsme v Praze jako koalice TOP 09 a STAN volby tentokrát vyhráli a dokázali porazit i piráty.

Takže se necítíte jako někdo, kdo z povzdáli spoluřídí pražskou politiku?

Snažím se maximálně pracovat na věcech, o kterých si myslím, že jsou správné. Pokud moje činnost nějaké věci mění k lepšímu, tak jsem za to samozřejmě rád. Ale jako šedá eminence se opravdu necítím. Nebo je snad prací „šedých eminencí“ odvádět mravenčí práci na přípravě hned dvou volebních kampaní? Jako člen TOP 09 jsem pracoval na přípravě volebních kampaní, které byly z našeho pohledu úspěšné, a chci být do budoucna aktivní v politice, přinášet a řešit nová klíčová témata. Jako člověk, který pracuje v advokátní kanceláři, mám možná trochu víc manažerský přístup, ale to je přesně to, co do politiky jako zástupce nové generace politiků přinášet chci. Jsem prostě aktivní člověka politika, který má sice svoji práci, ale chce vedle toho hodně energie vložit i do veřejné sféry.

A kde se tedy podobné teorie berou?

Každá změna i generační obměna přináší emoce, tedy i ty negativní. Možná někomu může vadit i moje snaha spojit pravici tak, aby se z ní zase stala důležitá politická síla, která bude v této republice měnit věci k lepšímu. Přesto věřím, že to je jediná správná cesta bez ohledu na různé spiklenecké teorie.

Co tedy do politiky přinášíte?

Jsem už řadu let aktivní ve veřejném životě. Od mládí mne to táhlo k zájmu o věci veřejné. Zapojil jsme se do mládežnické pravicové organizace s názvem Mladí konzervativci a postupně se stal jejich celostátním předsedou. Teď se kromě právničiny angažuji také v pražské hospodářské komoře, kde se snažím odborně profilovat v oblasti energetiky. Elektromobilita a její energetická udržitelnost je, myslím, výsostně politické téma, které musíme i na úrovni hlavního města umět moderně a racionálně řešit způsobem, který pomůže životnímu prostředí, dopravě, ale i dalšímu rozvoji podnikání. Jedna z oblastí, do které bych se rád, i prostřednictvím pražské „topky“, výrazně zapojil.