Hasiči nacvičovali zásah v Obecním domě. Akce se zúčastnilo zhruba 25 hasičů z centrální stanice

Zatímco hasiči likvidovali imaginární požár a následně kontrolovali budovu, zaměstnanci podniků v Obecním domě nacvičovali evakuaci. „Obecní dům má svoje postupy, které mají nařízené v evakuačním plánu,“ uvedl mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.

„U historických budov je požárně bezpečnostní řešení specifické,“ dodal mluvčí. Nejde v nich například dělat větší stavební zásahy pro zvýšení požární bezpečnosti, ale budova přesto musí splňovat požární normy. Pro hasiče je velmi důležité prostor dobře znát, což je jeden z hlavních účelů podobných taktických cvičení.

Dnešní akce se zúčastnilo zhruba 25 hasičů z centrální stanice, která by u reálného požáru byla jako první. „Při normálním zásahu by sem přijelo více jednotek,“ poznamenal Kavka. Pokud by skutečně hořelo, zásahu by se podle něj účastnila zhruba stovka hasičů.

Akci hasiči zorganizovali ve spolupráci s vedením Obecního domu. Podobné cvičení se loni v říjnu konalo ve věži Novoměstské radnice, v minulosti pak hasiči trénovali evakuaci a zásah v budově Poslanecké sněmovny. Celkově se nicméně jedná v případě památek spíše o výjimečné akce u objektů, kde se může shromáždit velké množství lidí. U Obecního domu je to v případě plného obsazení až 2500 osob.

Secesní Obecní dům byl postaven v letech 1905-1911 na místě bývalého Králova dvora. Vedle Alfonse Muchy se na jeho výzdobě podíleli například Mikoláš Aleš, Max Švabinský, František Ženíšek a Ladislav Šaloun. V 90. letech minulého století byl kompletně zrekonstruován, oprava tehdy stála asi 1,8 miliardy korun. Obecní dům provozuje stejnojmenná společnost v majetku hlavního města, která o památkově chráněnou budovu pečuje a zajišťuje pronájem prostor a pořádání kulturních akcí.