Hřib: Nejsem si jistý, jestli Babiš myslí vládní čtvrť vážně. Na seznamu jsou i budovy bez úředníků

„Jsou tu věci, na které se dlouhodobě nesáhlo a je to špatně. Napravujeme některé chyby předchůdců,“ popsal Hřib, jaká situace panovala na magistrátu při jeho nástupu. Velký dluh vidí hlavně v dopravní infrastruktuře, do které Praha dostatečně neinvestovala. Jako příklad uvedl Libeňský most nebo železniční most ve Vršovicích.

O hojně diskutovaném přesunu vládních budov do Letňan říká, že je z toho zmaten. „Když se podívám na ten postup jednání, tak si nejsem jistý, jestli je ten plán výstavby na stanici metra Letňany míněn ze strany premiéra úplně vážně,“ uvedl Hřib s tím, že Andrej Babiš (ANO) mu předal zvláštní seznam budov.

„Vyskytují se tam i budovy, kde žádní úředníci nesedí, takže je není třeba vystěhovat,“ vysvětloval. Podle něj v tom není žádná koncepce a to v něm vzbouzí obavy.