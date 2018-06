Iron Maiden se chystají na Prahu. Tudy kvůli koncertu neprojedete

Až do středeční půlnoci budou zavřeny ulice Jilemnická, Hůlkova, Křivoklátská, Tupolevova, Toužimská, Semilská, Ivančická, Ašská, Kramolínská, NN303, Beladova, Dětenická, Vrchlabská, Slovačíkova, Krnská a Žacléřská. Vjíždět do nich budou moci jen vozy MHD, integrovaného záchranného systému a držitelé vjezdových rezidenčních karet v Praze 18 a Praze 19.

„K dopravě na akci doporučujeme využít linku metra C do stanice Letňany, jejíž provoz bude posílen,“ uvedl mluvčí. Po skončení koncertu bude přibližně od 22:30 do půlnoci provoz posílen na všech linkách. Zastávky autobusových linek v oblasti stanice metra Letňany budou od 13:00 hodin do přibližně 00:30 přemístěny.