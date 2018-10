Jeden stavební úřad pro celou Prahu je nutný, průtahy jsou nekonečné, říká muž, který má šéfovat územnímu rozvoji

Stanete se novým radním pro územní rozvoj. V čem bude vaše působení jiné než v případě vaší předchůdkyně Petry Kolínské (SZ)?

Ona se na to dívala z hlediska politiky Strany Zelených a já se na to budu dívat víc z hlediska potřeb toho rozvoje. Mě budou v tuto chvíli víc zajímat potřeby toho města, což je infrastruktura a bydlení. To je napříč radou, to se nedá dělat pouze z pozice náměstka. Byl bych rád, aby i ostatní gesce na tom spolupracovaly a vnímaly ty potřeby shodně.

A co je podle vás optika Zelených?

Oni tu věc vnímali hodně zespoda. To je důležitý pohled, protože ty zásahy města mohou poškodit dané místo nebo lokalitu. To je úplně legitimní. Zároveň je tu ale nějaký strategický pohled, kdy Praha soutěží minimálně ve střední Evropě o svou pozici a nabízí své kvality. A k těm kvalitám patří sociálně prostupné město, a tam jsou ty problémy. Myslím, že je důležité najít v každém projektu to nejlepší řešení pro všechny.

Budoucí radní Pirátů: Zjistíme, kdo je v městských bytech. Kdo bere moc, nemá tam co dělat

Čeká vás především příprava Metropolitního plánu. Kde jsou ta největší úskalí?

Má to tři roviny. Je tam samospráva, investoři a vlastníci, a občanská veřejnost. A teď, kdo zastupuje veřejný zájem? Teorie je snadná, ta říká, že plán je dohoda o území. Kolem té dohody je řada partnerů a úkolem veřejného zájmu je moderovat přirozeně protichůdné zájmy. Já to vnímám tak, že ty protichůdné zájmy nejsou nesmiřitelné, ale že se dají moderovat a mohou se dohodnout. To je úkol města. Když ten systém uděláte nerovnovážný, tedy vyjdete extrémně vstříc nějaké straně, tak ten plán bude nevyvážený. Buď je to jenom exploitace daného území, nebo naopak pouze ochrana stávajícího stavu.

Zcela realisticky, myslíte, že se harmonogram Metropolitního plánu stihne?

Má platit v roce 2023. To záleží na tom, jak se k tomu budou partneři stavět.

Čekáte, že byste se s Piráty a Prahou sobě mohli někde neshodnout?

Vidím u partnerů velký zájem dělat tu věc dobře. U Prahy sobě navíc vidím velkou zkušenost ze sedmé městské části.



