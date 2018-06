Keška, která vedla k tragédii. Bude z ní pietní místo, nebo se zruší, říká odborník

Jaký bude další osud kešky, která vedla ke smrti nejméně dvou lidí? V tuto chvíli je neaktivní a o jejím dalším osudu se bude teprve rozhodovat. Podle muže s přezdívkou Rico Reviewer, který se stará o kešky v Česku, může být úplně zrušená. Významné slovo má její majitel. Mohla by však také posloužit jako vzpomínka na nešťastnou událost. Podle Slávka Hoblíka z České asociace geocachingu by také mohla mít na uzavření celého komplexu zájem městská část Praha 5, to už ale není jen o kešce.