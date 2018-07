Krnáčová vs. zpovykaní Pražáci: Do Prahy jezděte jen na vlastní riziko. Komentář Jiřího Sezemského

Kolaps v březnu zažíval hlavně Žižkov kvůli zahájené rekonstrukci Husitské ulice, kdy byly ucpány i objízdné trasy. S problémy se potýkala i Libeň, kterou někteří její obyvatelé považují za nedobytnou tvrz, a oprava Česko­brodské ulice zašpuntovala příjezd do Prahy z Běchovic.

Prostě to (ne)zařídíme

Primátorka v dresu hnutí ANO, slibujícího ve volbách „všechno prostě zařídíme“, se takto vyslovila ještě v době, kdy hodlala obhajovat svůj post. Její vyjádření vyvolalo pobouřené reakce. „Schválně, ať se Krnáčová na Žižkov nastěhuje a pak ať rozdává rozumy,“ vyčítali jí místní obyvatelé.

Počátkem července zahájil pražský magistrát další vlnu oprav současně na deseti významných trasách, jež svým rozsahem ještě překonala jarní „ochutnávku“.

Opravy probíhají na frekventovaných a někde na sebe navazujících komunikacích. Mezi ně patří příjezd k Barrandovskému mostu, opravy Jiráskova mostu komplikují dopravu až na Karlově náměstí. Uzavírky Severojižní magistrály a mimoúrovňové křižovatky Bulhar znovu vyvolaly kolaps nejen ve zkoušeném Žižkově.

V prvních dnech se zde vytvářely stovky metrů dlouhé kolony vozů, zpoždění desítek minut nabírala i městská hromadná doprava. V centru někdy stálo až šestnáct tramvají za sebou a problémy postihly devět tramvajových ­linek.

Negativní reakce byla tak silná, že pražská Technická správa komunikací upravila plán a některé uzavírky odložila.

Přisadil si i Ťok

Situace je o to komplikovanější, že se do hektických oprav na všech příjezdových tazích do Prahy pustilo i Ředitelství silnic a dálnic, podřízené ministerstvu dopravy. Téměř to vypadá tak, jako by se hnutí ANO zosobněné primátorkou Adrianou Krnáčovou a ministrem dopravy Danem Ťokem rozhodlo Pražanům bůhvíproč pomstít. Nejen jim, ale všem řidičům, kteří mají o prázdninách namířeno do hlavního města.

Doslova výjimečný stav kritizují nejen přímo dotčení občané, ale i dopravní experti. Ústřední automotoklub (ÚAMK) nezpochybňuje potřebu oprav komunikací, zvláště když se nové téměř nestavějí.

„Co však lze jenom těžko pochopit, že všechny práce na dálnicích kolem Prahy letos probíhají souběžně! Kvůli tomu není z města prakticky úniku a příjezdy i výjezdy se zbytečně prodlužují. Roste nejen stres za volantem, ale také spotřeba vozů a emise,“ uvádí automotoklub a dodává: „Řidiči, kteří potřebují městem nebo kolem něj projet, v něm často uvíznou na desítky minut, či dokonce několik hodin. Z hlavního města se zbytečně stalo vězení.“

Hlavní vinu kladou experti tragické koordinaci prací mezi pražskou Technickou správou komunikací a Ředitelstvím silnic a dálnic, připravujícím uzavírky státních silnic. A aby prázdninové „zábavy“ pro řidiče nebylo málo, opravy probíhají i na některých náhradních trasách.

Text vyšel také v tištěném Reflexu č. 30/2018. Další komentáře autora najdete na webu Reflex.cz