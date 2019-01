Libeňský most Praha ještě roky neopraví. Primátor přiznal, že se toho se stávající koalicí nemusíme dočkat

Důležitý pražský Libeňský most se ještě roky nedočká velké rekonstrukce. Podle pirátského primátora metropole Zdeňka Hřiba začne generální oprava nejdřív v roce 2023, kdy už ale může být u vlády někdo úplně jíný. Hřib o tom mluvil v rozhovoru pro Novinky.cz . Na vině je podle něj absence dokumentace, která by zahrnovala rekonstrukci prosazovanou současným vedením města.

Drama kolem Libeňského mostu, který je klíčovou spojnicí mezi Holešovicemi a Libní, Pražany jen tak neopustí. Primátor Zdeněk Hřib řekl Novinkám, že v následujících letech se město zmůže jen na údržbu stavby, která je v havarijním stavu. „Teď bude investováno do toho, aby do té doby most vydržel,“ vysvětlil Hřib.

Za prodlení podle něj může především stávající dokumentace, která počítá jen s „drastickou“ variantou rekonstrukce a za kterou stojí bývalý náměstek pro dopravu Petr Dolínek. „Ta ale spočívala v tom, že se ten most napůl zboří a na starých pilířích se postaví nový most,“ říká primátor, pro kterého je takový scénář nepřijatelný. Současná magistrátní koalice chce prosadit takzvanou citlivou rekonstrukci.

Termín 2023 je problematický především s ohledem na to, že současné koalici dřív vyprší mandát a nemusí tak už být vůbec u moci. O osudu mostu tak může znovu rozhodovat někdo jiný a z opravy jako takové může sejít. koalice už tou dobou nemusí být u vlády. Hřib tvrdí, že jakékoli jiné varianty rekonstrukce „ve skutečnosti nedávají žádný smysl“.

„Mezitím budeme provádět spoustu jiných věcí v oblasti pražských mostů. Například se začne stavět Trojská lávka. Dostaví se příští rok. V roce 2021 se začne opravovat Hlávkův most, který je ve špatném stavu a je významný z hlediska dopravní infrastruktury,“ dodává primátor. V Praze je momentálně v havarijním stavu celá řada malých, ale i velkých mostů. A další takové neustále přibývají. Dopravní infrastruktura v Praze by podle náměstka pro dopravu Adama Scheinherra potřebovala investice za více než 30 miliard korun.