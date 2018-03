Magistrát chce na holešovickém brownfieldu začít stavět za čtyři roky. Babiš by tam rád vládní čtvrť

Jedno z největších zanedbaných území v Praze by se mělo začít proměňovat zhruba za čtyři roky. Vedení města chce na brownfieldu Bubny-Zátory v Holešovicích postavit například koncertní sál, zvažuje se také administrativní centrum pro státní úředníky. O plánech města dnes informoval Institut plánování a rozvoje (IPR). Ten do konce května vybere dodavatele územní studie, která navrhne další rozvoj území. Zástavbu lokality nyní blokuje stavební uzávěra, kterou chce magistrát zrušit do dvou let.

Studie, kterou zpracuje externí architektonická kancelář, má navrhnout postup, jak ze zanedbané lokality o rozloze 110 hektarů učinit novou čtvrť. Studie má být hotova do konce letošního léta a podle dřívějších informací vyjde její pořízení na tři miliony korun.

Podle načrtnutého harmonogramu chce vedení Prahy v září zadat navazující změnu územního plánu, která by měla být schválena v roce 2020. Ve stejném roce pak magistrát plánuje sejmutí stavební uzávěry, která nyní v lokalitě znemožňuje jakoukoliv výstavbu. Již o rok dříve chce vedení města z uzávěry povolit výjimky.

Výstavba na území by mohla podle vedení magistrátu začít za čtyři roky. Zatím není zcela jasné, co všechno by mohlo na brownfieldu vyrůst. Má jít o koordinovanou výstavbu, do které se zapojí město, stát i soukromí investoři. Na jednotlivé stavby by měly být v budoucnu vypisovány architektonické soutěže.

Jedním z plánu, které současné vedení Prahy s lokalitou má, je stavba koncertní síně. Premiér Andrej Babiš (ANO) před časem přišel s nápadem, že by tam mohla vyrůst „vládní čtvrť“, kam by se přesunuli úředníci z některých ministerstev v centru Prahy. Výstavbu takového areálu má vláda ve svém programovém prohlášení, v pražském prostředí však nápad vzbuzuje rozporuplné reakce.

Bubny-Zátory jsou společně například s Nákladovým nádražím Žižkov nebo smíchovským nádražím jedním z takzvaných velkých rozvojových území v metropoli. Majitel části pozemků, společnost Orco Property Group, plánuje postavit novou čtvrť s byty, kancelářskými prostory, školami nebo zdravotnickými zařízeními. Celkově by tu mělo vyrůst 1,2 milionu metrů čtverečních nadzemních ploch.