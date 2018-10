Most na Vltavské půjde k zemi. Má podobné neduhy jako zhroucená Trojská lávka i most v Janově

Most na Vltavské, který je od půlnoci kvůli havarijnímu stavu uzavřen, bude nutné zbourat. ČTK to řekla mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková. Společně s ním TSK zbourá i paralelní most, po kterém vede komunikace Bubenská v opačném směru. Správa komunikací už vybrala firmu, která v následujícím týdnu uzavřený most podepře, aby se mohl otevřít dopravě. Zároveň začne pracovat na projektu zbourání a stavby nových mostů, což nějakou dobu potrvá. Podle Liškové je konstrukce mostů podobná loni zhroucené Trojské lávce a mostu v Janově.