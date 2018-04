Lůžková část urgentního příjmu Fakultní nemocnice Motol zůstane 15 dní uzavřená. Důvodem je nutná izolace zaměstnanců po kontaktu se spalničkami. Jeden ze zaměstnanců urgentního příjmu se nakazil, ostatní musejí povinně do izolace. Uvedli to dnes zástupci ministerstva zdravotnictví a nemocnice. Záchranná zdravotnická služba bude proto v následujících dnech muset lidi vozit do jiných pražských nemocnic.