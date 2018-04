Napadení číšníka v centru Prahy: Tři Nizozemci mají podmínky, dva hlavní agresoři na trest čekají ve vazbě

Třem Nizozemcům obviněným z výtržnictví kvůli sobotnímu napadení číšníka v centru Prahy dnes uložil Obvodní soud pro Prahu 1 trestním příkazem osmiměsíční podmínky. Na pět let je také vyhostil ze země. Cizinci rozhodnutí akceptovali, je proto pravomocné. Českou republiku musí opustit do pěti dnů. Zbývající dva Nizozemce, které policie považuje za hlavní aktéry napadení, soud poslal do vazby. Uvedli to státní zástupci Jan Lelek a Tomáš Jarolímek.

Oba vazebně stíhaní čelí obvinění z výtržnictví a z těžkého ublížení na zdraví, za což jim hrozí až deset let vězení. Podle Lelka byli muži vzati do vazby kvůli obavám, že by mohli utéct. U jeden z nich soud shledal další vazební důvod - mohl by opakovat trestnou činnost. "Oba obvinění vypovídali, oba shodně uvedli, že jim je to líto. Dokonce vyjádřili i stud a snahu finančně pomoci poškozenému," řekl Lelek. Oba si ponechali lhůtu pro případné podání stížnosti proti uvalení vazby.

Incident se stal u obchodního centra Quadrio. Číšník skupinu mužů ve věku 24 až 32 let upozornil na to, že na zahrádce restaurace nemohou popíjet vlastní alkohol. Útočníci ho povalili na zem, kde ho začali mlátit pěstmi a kopat do něj. Poté, co zůstal bezvládně ležet na zemi, z místa utekli. Napadený muž skončil ve velmi vážném stavu na jednotce intenzivní péče a podstoupil operaci hlavy.

Podle Lelka je případ zatím na začátku vyšetřování. Policie bude vyslýchat svědky incidentu, bude také potřeba vypracovat posudek z oboru soudního lékařství, který se bude týkat zranění poškozeného. "To jsou zásadní důkazy, které je potřeba opatřit," zdůraznil Lelek. vyšetřování celého incidentu by podle něj mohlo trvat zhruba dva měsíce.

Sedm Nizozemců zadrželi policisté v pondělí večer na pražském letišti. Pět z nich o den později obvinili, zbylé dva propustili s tím, že se konflikt snažili spíše uklidnit.

Server nizozemského listu Algemeen Dagblad napsal, že muži vyrazili do Prahy proto, aby oslavili nadcházející svatbu jednoho z nich. Většina z nich prý pochází z Haagu a okolí. Jeden pracuje u amsterodamské policie. Podle mluvčího nizozemské policie patří ovšem k těm, kteří byli propuštěni na svobodu a snažili se situaci uklidnit.

Dvěma hlavními aktéry jsou podle listu bratři, přičemž jeden z nich je majitelem fitness studia, v němž zároveň pracuje jako trenér. Příbuzný obou mužů, kterého kontaktovala nizozemská média, uvedl, že ani jeden z nich nemá záznam v trestním rejstříku.