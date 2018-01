Nemocnici Na Františku chtějí čtyři firmy. Babišův fond Hartenberg má smůlu

O provozování pražské Nemocnice Na Františku projevují zájem nejméně čtyři firmy. Zástupci Penta Hospitals, Privamed, AGEL a EUC se dnes zúčastnili prohlídky objektu, zjistila ČTK na místě. Zájemci mají možnost svoje nabídky podávat do 23. ledna, kdy se budou otevírat obálky v tendru na koncesní smlouvu. Nemocnici vlastní první městská část, její plán přenechat provoz soukromníkovi kritizuje místní opozice nebo Praha 7.

Kromě uvedených firem se v minulosti spekulovalo o tom, že by se o zařízení mohl ucházet fond Hartenberg Capital, který spravuje peníze předsedy hnutí ANO a premiéra Andreje Babiše. Podmínky koncese však stanovují, že provozovatel musí mít zkušenost s provozováním srovnatelně velkého lůžkového zařízení, což fond nemá.

Finální počet zájemců bude znám až při otevírání obálek koncem ledna. Poté by měla výběrová komise, jejíž složení zatím není známo, vybírat vítěze. Do té doby se ještě může do hry zapojit magistrát. Radní pro zdravotnictví Radek Lacko (ANO) v prosinci uvedl, že bude jednat s městskou částí o možných variantách dalšího osudu nemocnice. Nevyloučil ani převzetí zařízení městem.

Proti plánu radnice Prahy 1 nechat provoz nemocnice na dalších 35 let soukromníkovi protestuje místní opozice. Podle předsedy Zelených v Praze 1 Petra Kučery se plán fakticky blíží privatizaci. Připomněl, že například firma EUC vlastní nemocnici ve Frýdlantu, kde před dvěma lety zrušila kvůli nedostatku lékařů akutní lůžkovou internu a pacienti teď musí jezdit 25 kilometrů do Liberce. "Pro mě je to indicie, jakým směrem správa soukromým provozovatelem může vést," uvedl.

Radnice Prahy 1 argumentuje tím, že městská část provoz nezvládá financovat. Místostarosta Daniel Hodek (ČSSD) v prosinci odmítl požadavek na zrušení tendru, který vzneslo zastupitelstvo Prahy 7 s tím, že nemocnici využívá mnoho jejích obyvatel a podmínky koncese jsou nevýhodné a nezaručují kvalitní služby. Hodek odmítl také to, že by zařízení měl převzít magistrát.

Celková hodnota koncese na 35 let je odhadována na 10,5 miliardy korun. Praha 1 stanovila nájemné půl milionu měsíčně, zároveň však podmínky koncese navrhují kompenzaci ze strany radnice řádově 50 až 60 milionů korun ročně. Konkrétní podoba smlouvy však vzejde až z výběrového řízení.

Nemocnice na Františku je jedinou nemocnici, kterou v Praze provozuje městská část. Vlastní nemocnici nemá ani magistrát, pouze Městskou polikliniku. Nemocnice má 120 lůpžek pro akutní případy a 60 lůžek léčebny dlouhodobě nemocných, což jsou necelá dvě procenta pražského lůžkového fondu.