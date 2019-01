Noční život v centru Prahy dozná změn. Vyhodí vás z baru ještě před půlnocí?

Nové vedení Prahy 1 bude pokračovat v plánu minulé rady na omezení otevírací doby nočních podniků ve vybraných lokalitách v centru města. V rozhovoru s ČTK to řekl starosta Prahy 1 Pavel Čižinský (Praha 1 Sobě). Měl by vzniknout nový návrh vyhlášky, který poté radnice předá hlavnímu městu, jež má v kompetenci schvalování vyhlášek. Praha 1 podle Čižinského také zvažuje, že bude žádat úpravu vyhlášky o zákazu pití alkoholu na vybraných místech. Je podle něj omezující pro rezidenty a pořádek v ulicích významně nezvyšuje.

"Pokud jde o noční klid, tak tam bychom chtěli být razantnější," uvedl starosta. Omezení otvírací doby podniků v centru je podle něj legitimním nástrojem, jak chránit místní obyvatele před nadměrným hlukem.

Od určité intenzity problému podle Čižinského nestačí běžná hlídková činnost městské policie a je třeba přistoupit k razantnějšímu opatření. "Od nějaké míry je potřeba zakázat i tu samotnou činnost. Myslím, že od nějakých třeba dvanácti by to bylo přiměřené," uvedl. O konkrétních parametrech návrhu podle něj nicméně zatím jasno není. Omezení by neplatilo na celém území městské části, dodal.

Minulé vedení městské části v čele s Oldřichem Lomeckým (dříve TOP 09) již návrh omezení otevírací doby připravilo. Počítal s tím, že v lokalitách s nejživějším nočním provozem by podniky musely zavírat ve 02:00 a ve dnech předcházejících pracovnímu volnu ve 03:00. Magistrát tehdy uvedl, že zavedení podobného omezení by bylo z právních důvodů problematické. Nedoporučila jej městská rada ani zastupitelský výbor pro legislativu.

Starosta Čižinský by chtěl být naopak benevolentnější v otázce konzumace alkoholu na veřejnosti v denních hodinách. V současné době platí v Praze vyhláška, která taxativně vymezuje seznam ulic a prostranství, kde se alkohol nesmí pít.

"Přijde nám, že to nepomáhá. Na leckterých místech v Praze 1 je to zakázáno, člověk vlastně přesně neví kde a bojí se dát si pivo na lavičce kdekoli. Navíc nemáme dojem, že by to vedlo k nějakému zklidnění. Spíš to vede u rezidentů k tomu, že se bojí," uvedl Čižinský.

Minulé vedení Prahy 1 požadovalo plošný zákaz na území městské části, s tím však starosta nesouhlasí. Konkrétní řešení zatím vedení radnice nemá, cílem nicméně podle Čižinského je, aby si místní obyvatelé mohli dát v klidu skleničku nebo pivo na ulici a nemuseli se bát postihu.