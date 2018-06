Nová Trojská lávka by měla být příští rok. Praha zrychlí změnu územního plánu

Praha projedná ve zrychleném řízení změnu územního plánu umožňující stavbu provizorní lávky mezi Císařským ostrovem a Trojou. Řízení se zkrátí oproti běžnému o asi půl roku. Změna plánu by mohla být hotova na začátku roku 2019. Novinářům to dnes řekla náměstkyně primátorky Petra Kolínská (SZ/Trojkoalice). Stavbu lávky komplikuje právě to, že původní nebyla zanesena do územního plánu. Provizorní má nahradit lávku, která se zřítila loni v prosinci. Hotova má být v příštím roce.