O budoucnosti sídliště v Ďáblicích rozhodne studie. Hotová by měla být do konce března

O budoucím rozvoji sídliště v pražských Ďáblicích rozhodne územní studie. Vypracuje ji Institut plánování a rozvoje (IPR), který na ni od města dostane dva miliony korun. Vyplývá to z materiálu, který dnes schválili pražští radní. Hotova by měla být do března příštího roku. Studie má určit budoucí rozvoj sídliště, kde zamýšlí developerská společnost CPI Reality podnikatele Radovana Vítka stavět několik věžáků se stovkami bytů. Proti výstavbě protestují obyvatelé a nesouhlasí s ní ani Praha 8.