ODS v Praze 8 vybrala jako kandidáta do senátu právníka Golase

Občanští demokraté v Praze 8 vybrali pro volební okrsek 23 jako svého kandidáta do Senátu právníka Milana Golase (59). Ve volbě porazil dosavadní senátorku Danielu Filipiovou. ČTK to dnes sdělil místopředseda ODS Prahy 8 Ondřej Gros. Obvod zahrnuje Prahu 8, Čakovice a Letňany. Golas je prvním kandidátem ODS v Praze. V hlavním městě se bude na podzim volit v Praze 2, 4, 8 a 12.

Důraz v kampani chce Golas klást na téma bezpečnosti a dopravy a prosazovat konzervativní hodnoty, jako je podpora rodiny. „Budu využívat všech možností, které poskytuje pozice senátora i v rámci komunální politiky, která se v posledním volebním období stala v Praze 8 příkladem toho nejhoršího, co může spojení ANO, ČSSD, Zelených a komunistů přinést,“ uvedl.

Golas dostal ve volbě 42 hlasů a Filipiová 11. Golas vystudoval právo na Masarykově univerzitě v Brně, kde absolvoval doktorandské studium. Pracoval v právnických a manažerských pozicích a od roku 2005 působí jako advokát. Členem ODS je od roku 2006. Filipiová byla senátorkou od roku 2000 a od ledna do května 2009 byla ministryní zdravotnictví.

Občanští demokraté budou vybírat ještě další tři kandidáty. „V příštím týdnu budou primární volby například V Praze 2 nebo 4,“ řekla mluvčí pražské ODS Lenka Mottlová. Všechny kandidáty ODS představí 26. května na programové konferenci ve středočeských Líbeznicích.

Kandidaturu do Senátu již ohlásili někteří neúspěšní kandidáti na prezidenta. Jiří Drahoš chce oslovit voliče v Praze 4, Pavel Fischer v Praze 12 a Marek Hilšer v Praze 2. Za Piráty budou v metropoli kandidovat do Senátu Libor Michálek, Lukáš Wagenknecht a Eva Tylová. Komunisté pošlou do podzimního souboje o Senát Martu Semelovou, kandidovat bude v Praze 12.