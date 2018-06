Oprava orloje odhalila další tajemství. Restaurátoři našli ukryté sochy a dopis

Při rekonstrukci pražské Staroměstské radnice byly objeveny další ukryté předměty. Restaurátoři objevili ukrytý vzkaz a několik soch starých zhruba 600 let. Informoval o tom magistrát hlavního města v pozvánce na pondělní tiskovou konferenci, kde zveřejní podrobnosti.

Oprava radnice s orlojem začala loni v dubnu, nyní je orloj v restaurátorských dílnách. Na věž radnice se tato turisticky atraktivní památka vrátí nejpozději s koncem letních prázdnin. Restaurátorské práce a opravy budou stát 9,4 milionu korun.

Orloj je nyní demontovaný a pracuje na něm řada restaurátorů. Při opravách restaurátoři objevili v jedné ze soch apoštolů tajný vzkaz s dopisem pro budoucí generace. V budově radnice byly také objevené skryté sochy, které jsou zřejmě ze začátku 15. století, a tajná místnost.

Už loni na podzim objevili řemeslníci pracující na opravách věže radnice čtyři schránky z let 1949 a 1984, tedy let předchozích rekonstrukcí. V tubusech byly vzkazy příštím generacím, písemnosti o výši investic, výtisky novin i tehdejší mince. V pamětní schránce byl i dopis, v němž klempíři kritizovali režim po komunistickém převratu v roce 1948. Komunistické vedení města naopak v dokumentech chválilo budování socialismu. V listopadu současné vedení Prahy nechalo uložit vzkaz o současné rekonstrukci do makovic věže.

V první fázi rekonstrukce věže Staroměstské radnice byla zabezpečena statika kamenů, které se od sebe rozestupovaly, v oknech ochozu přibyly kvůli bezpečnosti mříže a byly vyleštěny zlaté prvky na věži. Ochoz byl zpřístupněn loni v prosinci. V březnu se na věž vrátily věžní hodiny, které dostaly nové ciferníky. Nyní následuje oprava orloje a kaple Staroměstské radnice. Vše by mělo být hotové letos v září. Za kompletní rekonstrukci hlavní město zaplatí 48 milionů korun bez DPH.