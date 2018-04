Osud Libeňského mostu? Zastupitelé se několik hodin hádali, Krnáčová jednání ukončila

Zastupitelé se přeli o to, kam má být na programu téma mostu zařazeno. Zástupci koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN) jej původně chtěli zařadit na pozdní odpoledne. Na návrh opozičního zastupitele Ondřeje Martana (ODS) jej nakonec zastupitelstvo odhlasovalo jako první bod jednání.

Nelíbilo se to Trojkoalici a zejména zastupiteli a starostovi Prahy 7 Janu Čižinskému (KDU-ČSL/Trojkoalice). Po sporech, zda si jako poslanec může vzít slovo v průběhu hlasování, nakonec zastupitelé program neschválili. Čižinský svůj postoj hájil tím, že brzké zařazení materiálu znemožní Pražanům přijít na jednání zastupitelstva.

"Pan Čižinský nehlasoval pro program a někteří členové Trojkoalice tak v rozporu s tím, co jsme byli domluveni, a tím pádem prostě program nebyl odhlasován a tím pádem zastupitelstvo nemá o čem jednat," řekla Krnáčová. V případě, že by další jednání svolala Krnáčová ještě dnes, pak by nejdříve mohlo být příští čtvrtek. Krnáčová ČTK řekla, že dnes to neudělá.

"Program nebyl schválen ze dvou důvodů. První, že opoziční kluby zejména ODS a TOP 09, zneužily fyzické nepřítomnosti některých koaličních zastupitelů, kteří byli ze zdravotních a jiných důvodů nepřítomni. A druhá, že nebyla shoda nad tím bodem k Libeňskému mostu," řekla náměstkyně primátorky Petry Kolínské (SZ/Trojkoalice). "Neuměli jsme se srovnat s tím, že ten bod nemůže být zařazen jako pevný na 17:00, kdy občané, kteří o tu věc mají zájem, chtěli přijít," dodala.

Kromě tématu mostu, pak zástupci opozice řešili i fungování koalice. Například předsedkyně klubu ODS Alexandra Udženija řekla, že koalice se není schopna domluvit a chce, aby zastupitelé za ni řešili její problémy.

Matěj Stropnický (SZ/Trojkoalice) v diskusi uvedl, že jej napadl starosta Kbel Pavel Žďárský (bezp.). Stropnický se prý obrátil na policii. "Protože jsem se nikdy nesetkal s tím, že bych byl fyzicky napaden, jeho břichem, kterým do mě strkal v kuřácké místnosti," řekl.

Spor politiků vyvolalo úterní rozhodnutí radních, aby byl most zbourán a vystavěn nový. Město by vypsalo veřejnou zakázku a vybraná firma by musela dodržet maximální cenu stavby, kterou by v zakázce stanovilo město, harmonogram stavby a rovněž by dodala jeho podobu. Architektonickou soutěž by Prahanedělala.

Proti záměru vedení města se postavila také část obyvatel. Ve středu uspořádali na mostě protestní akci, při které na několik minut zablokovali dopravu. Na místě se sešly asi dvě stovky lidí.

Od roku 1928, kdy byl most uveden do provozu, nebyla ani jednou opravena jeho nosná konstrukce. Autory Libeňského mostu jsou architekt Pavel Janák a konstruktér František Mencl.