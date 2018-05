Parkovacích míst je v Praze nedostatek. Parkování komplikují i zóny

Praha v současnosti nabízí místa na P+R parkovištích zhruba procentu vozidel, která do metropole denně přijíždějí. Mělo by jít nejméně o deset procent, což znamená nárůst o desítky tisíc míst. Vyplývá to ze studie, kterou ve spolupráci s firmou Uber zpracovali odborníci dopravní fakulty ČVUT. Problémy podle expertů způsobují i parkovací zóny.