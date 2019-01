Pirátský primátor Hřib: Nechceme žádné úřednické ghetto, finální dohoda s Babišem není

Praha je ochotna poskytnout vládě Andreje Babiše (ANO) pozemky pro výstavbu adminitrativní čtvrti v Letňanech. Vyplynulo to ze schůzky mezi Babišem a pražským primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti), který si však určil řadu podmínek. Kromě jiného i to, že stát na oplátku zafinancuje dostavbu městského okruhu za 60 miliard. Podle Hřiba k žádné finálně dohodě zatím nedošlo, jak říká v rozhovoru pro E15.

Proč jste přistoupil na ten úřednický areál?

Nepadla žádná finální dohoda. V médiích to zní, jako kdybychom se dohodli, ale nebylo dosaženo žádné dohody. Jednali jsme s panem premiérem o komplexním řešení vztahů mezi Prahou a státem. Usilujeme o to, aby Praha byla moderním městem krátkých vzdáleností. Navrhovali jsme, aby v Letňanech vznikla moderní severní nemocnice a k tomu dostupné bydlení, a aby tam vznikl nějaký podíl administrativních kapacit. Celá struktura nové čtvrti by měla být navržena v mezinárodní architektonické soutěži, aby bylo zaručeno, že vytvoříme společně opravdu hezkou část města.

V souvislosti s takovým masivním stavebním developmentem by pochopitelně došlo také k navýšení dopravy v oblasti. Podmínkou je proto, aby stát zafinancoval dostavbu vnitřního okruhu. To je investice zhruba ve výši 60 miliard korun.

Tu nemocnici za 8,5 miliardy by měl také postavit stát, půjde o přestěhovanou Bulovku. Kromě toho jsme jednali o tom, aby se uprázdněné státní budovy na Bulovce převedly do vlastnictví Prahy. Realizoval by se tam projekt dostupného bydlení. Také jsme se bavili o tom, že by měla být karlínská kasárna převedena na Prahu, abychom měli kam převést magistrát ze Škodova paláce, který máme pronajatý.

Nebylo dosaženo dohody, ale připouštíte možnost, že by tam ten úřednický areál mohl vzniknout?

Nebude to úřednický areál. Ta architektonická soutěž by měla vést právě k tomu, aby nevznikla monotematická čtvrť. Právě proto, že tam bude mix moderní nemocnice, bydlení a administrativ, by tam měla vzniknout moderní čtvrť.



Pokračování rozhovoru na E15.cz >>>