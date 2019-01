Pirátům stačí anonym a odepíšou člověka, tvrdí muž, kvůli němuž se hádá pražská koalice

Dopis, ve kterém dal Tulák funkci k dispozici, odešel k připomínkování v interní komunikaci Spojených sil pro Prahu ve středu v 16:02. Ten samý den v 19:07 jej Tulák oficiálně poslal náměstkovi primátora Adamu Scheinherrovi (Praha Sobě). Ještě předtím od něj dostal SMS zprávu. „Zmiňoval, že mu chodí různé formy dopisů mojí rezignace a žádal o objasnění,“ praví Tulák.

Předtím věc řešil jen s redaktorem ČTK, který o jeho rezignaci slyšel. Dotaz od něj přišel ve 14:23. „Odpověděl jsem mu v 15:35, kdy jsem napsal, že jsem dal funkci k dispozici a je na koalici, jak s ní naloží,“ upřesnil. O to více jej udivilo, když pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) tweetoval o jeho konci ještě dříve, než Tulák rozhodnutí skutečně učinil. Hřib publikoval příspěvek na sociální síti v 16:08.

Jak si vysvětlujete, že pan primátor ohlásí váš konec ve funkci dříve, než Vy ji oficiálně dáte k dispozici?

Nemám nejmenší tušení. Vysvětlovala by to ta SMS zpráva, že existuje několik variant mé rezignace. Přičemž já jsem poslal jediný dopis asi tři hodiny po jeho vyjádření, předtím jsem jen potvrdil do telefonu kolegovi z TOPky, že to udělám. Není v něm rezignace, ale jen to, že dávám funkci k dispozici. Jestliže existuje více verzí rezignace, napsal je někdo jiný. A jestli jsou podepsané, je to podle mě falšování listiny. Já jsem nepodepsal ani ten dopis panu náměstkovi, ten šel elektronicky. Podepsaný dopis odešel v pátek 25. ledna 2018. Dávám vám teď jeho kopii.

Piráti tvrdí, že vás kritizovali už od začátku a s vaším jmenováním nesouhlasili. Vyzýval vás někdo k rezignaci už dříve? Cítil jste v tomto ohledu nějaké tlaky?

Bylo to mezi řádky, prostřednictvím tisku. Probíhaly takové divné narážky, abych to zvážil. Ale předpokládal jsem, že se za mě někdo postaví a nepodlehne tlaku. Dodnes jsem například neviděl ten anonymní dopis. Dodneška mi nikdo neukázal, na základě čeho toto probíhá. A nikdo se mě neptal na můj názor. Nedostal jsem možnost se obhájit. Nikdo se nezeptal, jestli to umím vysvětlit, jak se k tomu postavím. Ani z opozice, ani od koaličních partnerů.

Tady už asi měsíc koluje dopis, který je různě upravovaný. Naposledy šel mezi radní TOP 09 lépe upravený, aby to vypadalo jako dopis, nikoli jako anonym. Ale opět byl podepsaný jménem jakýchsi anonymních odborových organizací.

Vy jste byl nominantem Spojených sil pro Prahu. Překvapilo vás, že se za Vás nikdo nepostavil? Máte od nich nějakou reakci?

Mě už nic nepřekvapí. Slyšel jsem jen, že ta hysterie vrcholí a nejsou schopni mě udržet proti tlaku Pirátů, od kterých bych čekal, že se mě alespoň zeptají na mé argumenty. Ne, že za účasti medií budou předávat tajuplnou složku anonymů panu Pospíšilovi. To už vůbec nekomentuji, že po Praze běhají se stejnou složkou i „oranžoví politici“, kteří stáli za mým pokusem o odvolání z DPP na jaře.

Na základě toho jsem sepsal dopis, v němž jsem dal funkci k dispozici a podvolím se rozhodnutí dozorčí rady. Na funkci opravdu nelpím a nebudu tam proti vůli všech. Vnitřně mě to mrzí, ale nebudu politikařit. Vždy, když jsem ztratil podporu, tak jsem druhý den odcházel.

Jen se obávám, že cukli anonymům a teď budou odstřelovat jednoho člověka za druhým. Včera večer začala na Parlamentních listech silná kampaň proti současnému generálnímu řediteli. Zjistili, že si můžou dupnout, a už se to valí.

Zmiňujete Parlamentní listy. Kontaktoval Vás některý z jejich redaktorů?

Ne. A pokud ano, tak nevím kam. Přitom moje číslo je veřejně dostupné. Nepřišla ani SMS.

Já se ptám proto, že to byl právě text na Parlamentních listech, který předcházel vašemu konci v Dopravním podniku. Server zmiňoval, že na Vás bylo podané trestní oznámení. O něm jste věděl?

Informace, že se připravuje trestní oznámení, se objevila asi dva dny předtím. Viděl jsem nějaké skicy. Je zajímavé, že autor pošle do světa jen tyto skicy, aby na sebe upozornil. Moje reakce byla: „Ať to podaj. Já s tím nemám problém. Jestli jde o tuto slátaninu, tak ať to podaj.“

Jaká je tedy Vaše interpretace?

Mluví se o imaginárních kauzách, které vzniky na jaře loňského roku. Proč tedy ti lidé čekali tři čtvrtě roku, když je to tak vážné. To možná hraničí s trestným činem. Navíc tvrdili, že to chtěli podat už v červenci a v srpnu dali trestní oznámení, pak zase, že přemýšlí, co s tím a nic nedali. Kdybych se znovu neobjevil v Dopravním podniku, nikdo nic nehlásí. To je divné. Pokud je jen z poloviny pravda, co je tam napsané, tak jsem asi jednou nohou v kriminále, ale já, jakožto účastník všech událostí, tam vidím jen věci vytržené z kontextu událostí a dokreslený příběh. Autor by mohl v klidu napsat dalších 30 příběhů Majora Zemana.

Dobře, ale v textu se píše o pochybných zakázkách, protežování společnosti Integoo Integrated Solutions, které jste byl spoluvlastníkem. Minimálně vaše spojení s touto firmou lze dohledat v obchodním rejstříku. Byť jste tam naposledy uveden ještě v době, kdy jste v Dopravním podniku nepůsobil.

Těch příběhů je tam více. Když vezmu ten poslední, píše se v něm, že jsem manipuloval se zakázkou na přípravu metra D. K tomu jsem udělal jednostránkové vyjádření. V něm je popsáno, že tendr probíhal zcela standardně, po mém odchodu došlo k jeho stornování, tři měsíce byl upravovaný a poté byl vydaný takřka identicky. Shoda je v 99 procentech toho textu. Liší se akorát kontaktní osoby a další kosmetické úpravy. O tom nejlépe svědčí fakt, že tři měsíce po mém odvolání byla zakázka na inženýrskogeologický průzkum znovu zahájena naprosto stejným způsobem, tedy ve čtyřech samostatných zadávacích řízeních a dle původně připravené zadávací dokumentace. Možná by bylo zajímavé čtení, kolik tam bylo vyúčtováno na úpravu toto textu a od koho.

Další věcí bylo jakési imaginární přihrávání. Podle mě dochází k záměně firem. Ve společnosti Integoo Integrated Solutions jsem byl vždy vlastníkem nebo spoluvlastníkem. Měl jsem od sta procent přes menší podíly, až jsem se toho úplně zbavil. Firma rozhodně nenabízí bezpečnostní služby nebo technologie. Je to kamenolom, dnes bez dobývacího prostoru, který byl před lety prodán. Neumím si představit, co by dodávala firmám ve zmiňované hierarchii.

Konstrukce je postavena na tom, že firma měla menšinový podíl v jedné ze společností z té řady. Ale my jsme firmu používali na investice a správu majetku, protože smlouvy o prodeji dobývacího prostoru jsou postaveny na splátkovém kalendáři po dobu mnoha let. Stejně tak mohu říci, že mi patří kus nějaké administrativní budovy, protože tam mám dva dluhopisy developera. Takhle se mohu dostat ke komukoli v republice. Je zajímavé, že našli toto a nenašli žádné smlouvy o naší podpoře hokejistů, základní školy, pěstounské rodiny a další. Ale to se asi nehodí k vykreslení podvodníka, který rozdal sedmimístnou částku a nikde se tím nechlubí.

Stojí to na tom, že jsem údajně přemluvil představenstvo, tedy asi šest lidí v hierarchii firmy, abychom tam potají schovali peníze. Ty se poslaly firmě AŽD, za nimi jsem zašel, přesvědčil je, aby je poslali další firmě, ta další firmě a takhle bychom mohli jít dál, až se ztratíme a na konci řetězce se dostanete k Tulákovi, který má 60procentní podíl ve firmě, která má 40 procent v jíné. No nevím, co by ta firma na konci dokázala nafakturovat kterékoli z těch mezi tím. I kdyby k tomuhle došlo, tak každý by něco chtěl a dolů by nepropadlo skoro nic.

Parlamentní listy zmiňují v souvislosti se zakázkou na metro D i její rozdělení na čtyři samostatné zakázky, ačkoli tomu tak původně být nemělo. Navíc jste o tom měl rozhodnout, i když zakázka spadala do gesce Centrálního nákupu. To není z Vašeho pohledu problematické?

Do tohohle tématu jsme zabrousili kousek v předchozí otázce. V podstatě vše, co je v tom článku řečeno, je čistá lež. Mám usnesení představenstva z 18. prosince 2017, kde je rozhodnuto, že jsem garantem zakázky, interním zákazníkem, což v naší „hantýrce“ znamená, že jsem zadavatel pokladů.

Existuje smlouva s externí právní kanceláří, kterou vysoutěžil odbor Centrálního nákupu (CN), kde mě vysloveně uvádí jako jedinou kontaktní osobu pro tuto zakázku. Smlouvu podepsal předseda představenstva, tedy tehdejší generální ředitel Gillar a místopředseda představenstva JUDr. Blecha. Smlouva byla schválena představenstvem a je zveřejněna.

Dále existují zápisy z projektového výboru, kde je znovu uvedeno, že osoba odpovědná za přípravu dokumentace je Tulák a kolega Vytiska z CN. Snadno lze doložit i komunikace mezi CN a mnou i externí právní kanceláří. A znovu si dovolím zopakovat, že tři měsíce po mém odvolání byla zakázka na inženýrskogeologický průzkum znovu zahájena naprosto stejným způsobem, to je ve čtyřech samostatných zadávacích řízeních a dle původně připravené zadávací dokumentace.

Jak to vlastně bylo s Vaším prvním koncem v Dopravním podniku? Je pravdou, že jste byl vyhozený kvůli hrubému porušení povinností zaměstnance?

Není. Tehdejší generální ředitel Martin Gillar měl takovou radost, že se mu povedlo mě zbavit, až mi doručil usnesení představenstva, jež mě odvolalo z funkce, kterou jsem nikdy neměl a z řízení odboru, který jsem nikdy nevedl. Sedí tam jen jméno. To odvolání je právně neplatné. Když jsem to tehdy viděl, tak jsem se smál a podepsal jsem odchod dohodou. Podívejte se, co vše bylo po mém odchodu najednou podepsáno a od čeho najdete doklady, že s tím nesouhlasím. Ale to by bylo na jiný článek a některé věci už jsou mediálně známé např. díky paní radní Marvanové, která se taktéž nebojí ukázat na některé kauzy.

Kdy se začaly objevovat ty anonymní dopisy? Chodily už před Vaším návratem do Dopravního podniku?

Až nyní. Do doby, než se v prosinci objevilo moje jméno, tak se na toto téma nikdo neozval.

Tušíte důvod, proč k Vašemu konci došlo?

Podle mě je alfou a omegou příběhu přístup Pirátů, kteří neustále klepají na nějakou imaginární složku. Piráti v čele s primátorem se mě nikdy nezeptali na zdůvodnění. Pirát se spokojí s anonymem. Překvapuje mě, že jim to stačí k odepsání člověka. Heslo „Pusťte nás na ně, ale ne moc blízko“ je asi lepší než to jejich.

Nemohu si ale nevšimnout, že když začnete stříhat některá chapadla a otevírat podivné případy poptávkových řízení a zvláštně zadaných veřejných zakázek, spustí se tato hysterie. Jestli mají autoři anonymu tyto argumenty a mají je tak dlouho, jak říkají, proč to nepodali už loni v červnu? Zjišťoval jsem, kdo za tím stojí, ale ničeho konkrétního jsem se nedopátral. To, co jsem slyšel, nemám potvrzené, tak nechci nikoho jmenovat.

Už se Vám kvůli trestnímu oznámení ozvala policie?

Trestní oznámení bylo údajně podané 15. ledna. Nikdo mě ale zatím nekontaktoval. Nejsem si jistý, zda se v tom někdo vyzná. Protože jestli to, co jsem viděl, nepochopím já, který byl u všech těch příběhů, tak už opravdu nevím.