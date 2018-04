Policie obvinila pět Nizozemců z napadení číšníka, dva chce vzít do vazby

Policisté obvinili pět ze sedmi Nizozemců zadržených pro podezření z napadení číšníka v Praze. Dva z obviněných chtějí policisté poslat do vazby. Na webu policie to oznámil policejní mluvčí Jan Daněk. Útok se stal v sobotu na zahrádce restaurace v centru města. Sedm podezřelých ve věku 24 až 32 let bylo zadrženo v pondělí na Letišti Václava Havla, noc strávili cizinci v policejní cele.

Muži předložili při zadržení holandské doklady. Během dneška byli za přítomnosti překladatele a právních zástupců vyslýcháni. Kriminalisté následně zahájili trestní stíhání dvou z podezřelých pro těžké ublížení na zdraví a podali podnět k jejich umístění do vazby. Další tři muži jsou stíháni pro výtržnictví. Za trestné činy těžké ublížení na zdraví a výtržnictví hrozí pachatelům v případě odsouzení až deset let vězení.

Poslední dva ze sedmi zadržených Nizozemců byli propuštěni na svobodu. „Bylo vyhodnoceno, že se do konfliktu nezapojili, snažili se ho spíše uklidnit,“ uvedl policejní mluvčí.

Policisté v neděli zveřejnili fotografie všech sedmi podezřelých i video z napadení, které se odehrálo na náměstíčku u obchodního centra Quadrio. V pondělí vpodvečer zadrželi muže v odletové hale ruzyňského letiště. Policisté poté uvedli, že k dopadení podezřelých výrazně přispěla všímavá cestující, která cizince poznala na základě informací v médiích. „Ještě před tímto zadržením jsme přijali informace od několika dalších oznamovatelů o tom, že se muži nacházejí na letišti. V ten okamžik již byl jejich pohyb monitorován kamerami bezpečnostního dispečinku Letiště Václava Havla s cílem zadržet je,“ upřesnil dnes Daněk.

Číšník se v sobotu s muži dostal do konfliktu poté, co je upozornil na to, že nemohou na zahrádce restaurace konzumovat donesený alkohol. Skupina sedmi mužů podle kriminalistů zaútočila na personál restaurace, jednoho číšníka přitom povalili na zem, kde ho začali mlátit pěstmi a kopat do něj. Poté, co zůstal bezvládně ležet na zemi, muži z místa utekli a odjeli tramvají. Napadený číšník skončil ve velmi vážném stavu na jednotce intenzivní péče a podstoupil operaci hlavy.