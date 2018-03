Praha chce dát do územního plánu metro na Žižkov a do Vysočan. Nesnese to odkladu, tvrdí Stropnický

Do chystaného Metropolitního plánu chce vedení Prahy zanést trasu metra D směrem na Žižkov a do Vysočan. Trasa je v současném plánu vymezena pouze jako územní rezerva, v novém Metropolitním je pak ukončena na náměstí Republiky. O změně budou ve čtvrtek jednat pražští zastupitelé. Informoval o tom předseda magistrátního dopravního výboru Matěj Stropnický (SZ/Trojkoalice).

Kromě zanesení trasy do nového Metropolitního plánu, chce město v tom stávajícím přeměnit zmíněnou rezervu na závazný návrh. "To je důležité proto, aby mohlo město jednak vykupovat a zasmluvňovat si pozemky pro budoucí výstavbu. To nesnese odkladu. Právě tohle, že to nebylo v minulosti dostatečně rychle provedeno, je u jižní části (z Pankráce do Písnice) zdrojem problémů," řekl Stropnický. Praha a dopravní podnik mají u první části trasy problémy s výkupy pozemků.

Pražští zastupitelé by měli na čtvrtečním jednáním uložit radním hlavního města, aby přikázali Institutu plánování a rozvoje (IPR), aby změny do plánu zanesl. IPR v minulosti vypracoval analýzu, podle které se vyplatí vést trasu D z Vinohrad na Náměstí Republiky. Důvodem je lepší využitelnost trasy.

Jako první se má začít stavět část z Depo Písnice na Pankrác, poté přijde na řadu etapa z Pankráce na náměstí Míru. Metro D spojí centrum s jižní částí města. Projektanti náklady předběžně odhadují na zhruba 50 miliard korun. Praha chce na stavbu čerpat dotace z evropských fondů. DPP nyní řeší výkup pozemků mezi Pankrácí a Písnicí. Na nové lince mají jezdit vlaky bez řidiče.