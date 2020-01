Praha chce spravovat reklamu v přístřešcích MHD sama. Odborníci to kritizují | info.cz

JCDecaux má s magistrátem smlouvu až do roku 2021. Od roku 1994, kdy jí Praha uzavřela, ovšem čelí kritice kvůli údajné nevýhodnosti. Základním problémem současné smlouvy je nízké nájemné. Praha dostává na nájemném pouhých několik procent nájemného, které je obvyklé v jiných evropských městech. Na tom podle studie nemění nic. Ani péče o zastávky, kterou JCDecaux v Praze dělá, protože i v jiných městech provozovatelé poskytují svým partnerům další benefity.

Dle dostupných a veřejných údajů z účetních uzávěrek je možné zjistit, že za období 10 let, od roku 2005 do roku 2014, odeslala česká pobočka francouzské společnosti JCDecaux své mateřské společnosti prostředky ve výši téměř půl miliardy korun. Konkrétně je to více než 460 milionů Kč. Takže zatímco Praha dostala za stejné období odhadem na nájemném kolem 100 milionů Kč, tak více než 4x větší sumu putovala do francouzské mateřské společnosti.

Provozní ředitel Clear Channel Outdoor Mats Lundquis ovšem varoval, že převedení přístřešků pod město by způsobilo jen problémy. „Řídit město jako firmu se neúspěšně pokoušeli i v jiných zemích, ale neúspěšně. Historicky to zvažovali například v Curychu nebo ve Vilniusu, ale města nakonec tato řešení vyhodnotila jako nevýhodné a neefektivní,“ řekl Lundquist, který již delší dobu uvažuje o vstup na český trh.