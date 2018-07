Praha jako jedno velké stanoviště. Uzavírky čekají Nuselský most, Vinohradskou nebo tunely

Až do podzimu bude dopravu v Praze komplikovat řada uzavírek, včetně omezení na frekventovaných trasách jako Nuselský most, Vinohradská ulice či ulice K Barrandovu. Vyplývá to z informací magistrátu a pražské Technické správy komunikací (TSK). Na začátku minulého týdne zkolabovala v Praze doprava poté, co začalo najednou několik uzavírek. TSK v reakci na problémy zmírnila některá omezení provozu a slíbila, že práce na silnicích urychlí.

Už minulý týden začala uzavírka Vršovické ulice v úseku mezi ulicemi Kišiněvská a Gruzínská kvůli pokládce plynovodu, která potrvá do 27. července. Od začátku července až do 26. srpna platí omezení v Řepích ve Slánské ulici v úseku Plzeňská - Čistovická kvůli demolici protihlukové stěny. Řidiči tam mohou jezdit jen po polovině silnice.

Do 28. srpna je zcela uzavřena Kamýcká ulice v Suchdole v úseku od Kosovy ulice po hranice Prahy kvůli opravám vozovky. Až do 30. srpna pak bude kvůli opravám omezen provoz a povolená rychlost na Wilsonově ulici v centru a do stejného dne je omezena doprava i na Jiráskově mostě mezi Smíchovem a Novým městem. Částečně omezen je do 31. srpna i provoz na Nuselském mostě. Od 6. do 31. srpna bude také kvůli opravám v Cafourkově ulici v Praze 8 jednosměrný provoz směrem od Lodžské k Feřtekově ulici.

Až do 1. září mají trvat opravy tramvajové trati na Vinohradské ulici. Kvůli nim je jednak obousměrně přerušen provoz tramvají, ale částečně je omezen i automobilový provoz. Práce se provádějí v několika etapách. Ode dneška do 3. srpna bude uzavřena polovina vozovky na Vinohradské v úseku Legerova - Španělská. Do 20. srpna platí omezení ve Škrétově ulici v úseku Anglická - Římská pro jízdní pruh přilehlý k trati. Do 25. srpna trvá plná uzavírka Jičínské ulice v úseku Slezská - Vinohradská. Magistrát ale pro letošek odložil plánovanou kompletní rekonstrukci Vinohradské ulice.

Do 30. září jsou naplánovány opravy v Zenklově ulici v Libni, které začaly v červenci. Zcela uzavřen je úsek Horovo náměstí - náměstí Na Stráži a také most přes Rokytku. Na dalších úsecích Zenklovy ulice jsou částečné uzavírky.

Od 24. července až do 28. října má být kvůli výměně povrchu vozovky omezena doprava na ulici K Barrandovu ve Slivenci v úseku od křižovatky s ulicí K Holyni po Pražský okruh. Uzavřen má být podle TSK vždy jeden jízdní pruh, případně bude provoz převeden do protisměru. Ulice K Barrandovu je spojnicí mezi Barrandovským mostem a okruhem. Barrandovský most je nejzatíženější silnicí v Praze, denně po něm projede 142.000 aut.

Až do poloviny listopadu má trvat uzavírka Husitské ulice na Žižkově. Začala již v březnu, a způsobila tehdy v Praze 3 dopravní kolaps. Od 31. července čeká řidiče uzavírka navazující Koněvovy ulice v úseku Jana Želivského - Rečkova ve směru z centra, která potrvá do 25. srpna.

Koncem července budou také pouze v noci - vždy od 23:00 do 05:00 - uzavřeny některé tunely kvůli údržbě. Nejprve bude neprůjezdný Těšnovský tunel od 23. do 25. července v tubusu ve směru do centra a ve druhém tubusu bude obousměrný provoz. Od 25. do 27. července bude zase uzavřen tubus ve směru na Karlín. Ve dnech 25. a 26. července bude neprůjezdný i celý komplex Blanka, který tvoří tunely Brusnický, Dejvický a Bubenečský a ve dnech 28. a 29. července se uzavře samotný Bubenečský tunel a od 1. do 5. srpna Brusnický a Dejvický tunel.