Praha koupí kvůli metru D další pozemky v Písnici. Celkem za 18 milionů

Hlavní město koupí zhruba za 18 milionů korun pozemky v Písnici pro stavbu metra D. Dnes to schválili radní. Jeden z majitelů dostane možnost využívat pozemky s autobazarem do doby, než si vybuduje náhradní prostory. Metro D bude vést v počáteční fázi z Pankráce do Písnice, letos by měl začít geologický průzkum pro první úsek.

Pozemky se nacházejí v areálu skladových ploch a dalších více či méně využívaných objektů na severovýchodní hranici Libuše nedaleko Pramenné ulice. O jejich odkupu jedná magistrát s několika majiteli od roku 2014. Město chce na parcelách v budoucnu vybudovat záchytné P+R parkoviště a depo pro vozy metra.

Podle schválených podmínek bude muset jeden z nynějších majitelů parcel na základě nájemní smlouvy vyklidit stavby na pozemcích do konce června 2019. Kromě bezplatné roční výpůjčky po městu žádné další kompenzace za ztrátu prostor k podnikání nepožaduje.

Stavba trasy metra z Pankráce do Písnice má vyjít na 39,7 miliardy korun. Město chce kvůli dalšímu výkupu pozemků kolem stanic, který trvá velmi dlouho, založit společný podnik dopravního podniku (DPP) s firmou Penta. To by umožnilo vykoupit pozemky za vyšší než odhadní ceny, což DPP ani magistrát nesmějí. Záměr však vzbuzuje kritiku. Podnik potřebuje ke stavbě trasy 655 pozemků, které mají 162 vlastníků. Podnik se zatím domluvil se 14 z nich. Část pozemků vykupuje také magistrát.

Metro D spojí centrum s jižní částí města. Letos v létě by měl začít geologický průzkum pro první plánovaný úsek mezi Pankrácí a Novými Dvory. Potrvá do poloviny příštího roku a vyjde na zhruba miliardu korun. Poté se začne stavět úsek z Pankráce do Písnice a v další fázi pak zbylé dvě stanice na náměstí Bratří Synků a náměstí Míru. Celkem má metro D z Písnice až na náměstí Míru vyjít podle odhadů na 50 miliard korun.