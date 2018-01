Praha letos zezelená. Na obnovu parků a rybníků má jít 90 milionů

Praha letos investuje do obnovy parků a rybníků zhruba 90 milionů korun. Dvě třetiny jsou určené na úpravy parků a 30 milionů korun na odbahnění některých rybníků a vybudování dvou nových. Uvedl to dnes Dan Frantík z magistrátního oddělení péče o zeleň. Parky, zahrady a veřejná zeleň v hlavní městě zabírají podle magistrátu 4465 hektarů a zhruba 5000 hektarů tvoří lesy, z toho 2900 hektarů je v majetku Prahy.

Hlavní město letos vybuduje dva nové rybníky. Menší rybník vznikne za tři miliony korun u obory Hvězda a druhý větší vzniká při obnově bývalé nivy Libušského potoka v Modřanech v Lipinách, jeho stavba vyjde podle Frantíka na osm až devět milionů. „Postupně se snažíme do pražské přírody doplňovat rybníky,“ uvedla k tomu radní pro životní prostředí Jana Plamínková (STAN/Trojkoalice).

Vedle toho město nechá obnovit Prokopský potok, Biologický rybník v Horních Počernicích a tři Lítožnické rybníky.

Revitalizaci za 20,5 milionu korun pak čeká park u Petřínské rozhledny, hotova by měla být do léta. Součástí projektu jsou úpravy zeleně, výměna asfaltu za dlažbu, oprava kaplí křížové cesty a Květnice, kde v podzemí vzniknou výstavní prostory.

Letos bude dokončena také výsadba lesu V Panenkách mezi Běchovicemi a Koloději a nový les vznikne i v Satalicích. V zahradě Kinských chce město obnovit ořechový sad.

Park vzniká také na Dívčích hradech v Praze 5, kde vedle lesních dřevin a alejových stromů budou i luční trávníky. „Tam se teď udělalo to, na co nemusíte mít povolení. Postupně by se měly dobudovávat cesty a pak i nějaké další hřiště,“ řekla Plamínková.

O lesy a významné parky se v Praze stará městská firma Lesy hlavního města, jejímž vlastníkem je hlavní město. V péči má i větší stromové aleje v ulicích, vodní toky a nádrže.