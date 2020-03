„Praha musí pomoci i podnikatelům,“ říká Jiří Pospíšil. Na koalici nese záchranný plán | info.cz

Současná pandemie koronaviru je velkou zatěžkávací zkouškou i pro podnikatele v hlavním městě. Zcela zavřené provozy nebo poklesy tržeb na minimum mohou pro tisíce z nich znamenat krach. Vedení magistrátu už schválilo návrhy TOP 09 na odklad nájmů v městských prostorech. Nebude také po podnikatelích požadovat úroky z nezaplacených městských nájmů a neplacení nájemného nebude důvodem k výpovědi.

Pražský lídr TOP 09 Jiří Pospíšil to ale nepovažuje za dostatečnou pomoc a chce pro podnikatele další podpůrná opatření, vedle těch od státu. „Odložení nájmů byl začátek. Musíme si uvědomit, že mnoha podnikatelům vzniknou škody, které je přivedou na pokraj krachu. Proto by město mělo potřebným pomoci ještě více. Chci, aby odpustilo nájmy, pokud bude krize trvat déle než měsíc. Jsme sice v koalici se dvěma levicovějšími subjekty, které mají jiné priority než TOP 09, přesto se je ale pokusím přesvědčit,“ vysvětluje první bod záchranného plánu pro podnikatele Jiří Pospíšil.

Podobným způsobem by mělo město dle jeho názoru pomoci i podnikatelům v soukromých nájmech. „Celá řada malých podnikatelů sídlí v soukromých objektech a platí nájem. Těm Praha zatím moc nepomohla. Byl bych rád, aby připravila nějaký dotační titul a spravedlivě podpořila i ty, kteří nemají to štěstí, že sídlí v městských nemovitostech,“ dovysvětlil svůj záměr.

Pospíšil také navrhuje jednorázovou pomoc malým podnikatelům. „Těm nejmenším podnikatelům bychom měli dát nějaké peníze. Neříkal bych tomu dotace, je to spíše jakási forma odškodnění. Jednorázový příspěvek ve výši 45 tisíc korun by mně osobně přišel jako rozumný. Některá města už takové opatření mají, Ostrava zavádí program 20 tisíc pro ty nejmenší podnikatele s obratem do šesti milionu korun ročně. Jsem přesvědčen, že když to zvládne Ostrava, tak Praha jako bohaté město by mělo svým podnikatelům umět pomoci,“ konstatuje Pospíšil.