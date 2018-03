Praha posílí autobus z Veleslavína na letiště, rychlodráha bude ještě dlouho pasé

Pražský magistrát od 1. dubna 2018 posílí o dva spoje autobusovou linku 119 z Veleslavína na Letiště Václava Havla. Důvodem jsou přeplněné vozy MHD. Vyplývá to z materiálu, který dnes schválili pražští radní. Náklady na posílení provozu vyjdou letos na asi šest milionů korun. Do budoucna by měl dopravní podnik (DPP) nakoupit velkokapacitní autobusy až pro 200 cestujících, vozy v minulosti na lince již testoval. Doprava na letiště se potýká s dlouhodobými problémy, podle dnešního dokumentu nelze počítat se stavbou rychlodráhy před rokem 2029.