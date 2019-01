Praha se chystá odebrat byty desítkám soudců a žalobců. Berete moc a platíte málo, vzkazuje

Hlavní město chce přestat poskytovat městské byty s výhodným nájemným soudcům a státním zástupcům. Vyplývá to z tisku, který v pondělí projednají pražští radní. Město soudům a státním zastupitelstvím nyní poskytuje 81 bytů. V budoucnu by měly zůstat jen zaměstnancům soudu, pokud se vejdou do standardních podmínek pro pronájem městských bytů. Soudci a státní zástupci mají podle dřívějších vyjádření zástupců města dostatek financí, takže nepotřebují zvýhodněné nájemné v obecních bytech.