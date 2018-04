Praha zmodernizuje dalších 65 tramvají T3. Nasadí je na noční linky

Pražský dopravní podnik (DPP) zmodernizuje dalších 65 tramvají T3 na částečně nízkopodlažní vozy, které poté nasadí na noční linky. I s 35 vozy, které už má, by jich mělo jezdit celkem 100. Uvedl to technický ředitel DPP Jan Šurovský. Modernizace by měla vyjít podle odhadu na 455 milionů korun.