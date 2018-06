Praze přibylo 2316 obyvatel. V hlavním městě žije 1,297 milionů lidí

V Praze za první čtvrtletí přibylo 2316 obyvatel, ke konci března v hlavním městě žilo téměř 1,297 milionu lidí. Nárůst byl dán hlavně stěhováním. Přirozeným přírůstkem se počet obyvatel zvýšil o 207 lidí. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad.

Do Prahy se v prvním čtvrtletí přistěhovalo 10.130 lidí, převažovali příchozí z České republiky. Z jiných regionů Česka se do metropole přistěhovalo 5280 lidí, zbytek byl ze zahraničí. Prahu naopak opustilo 8021 obyvatel, stěhováním se tak v prvním čtvrtletí počet lidí v hlavním městě zvýšil o 2109.

Obyvatel přibylo také díky tomu, že méně lidí zemřelo, než se narodilo. Na svět v prvním čtvrtletí v Praze přišlo 3558 dětí, zemřelých bylo 3351.

Do manželství v hlavním městě od ledna do konce března vstoupilo 411 párů, z toho v 215 případech to byl pro oba snoubence první sňatek. Rozvodů bylo víc než sňatků, úřady jich v Praze evidují 643. Víc než polovina z nich vycházela ze společného návrhu manželů.

Hlavní město zůstává druhým nejlidnatějším regionem České republiky. Na prvním místě je Středočeský kraj, kde na konci března žilo víc než 1,356 milionu obyvatel. Více než milion mají ještě Moravskoslezský a Jihomoravský kraj.

V celé České republice počet obyvatel v prvním čtvrtletí vzrostl zhruba o 3300 na 10,613.350 lidí. Přírůstek zajistila zahraniční migrace, a to nejvíce z Ukrajiny a Slovenska. Od ledna do konce března více lidí zemřelo, než se narodilo. Praha patří k šesti krajům, ve kterých se počet obyvatel zvyšoval.