Pražskou dopravu zkomplikují kulturní i sportovní akce. O prázdninách bude metropole opět rozkopaná

Dopravu v Praze do konce roku zkomplikuje téměř třicítka velkých oprav. Silničáři ještě v dubnu zahájí práce na Strakonické ulici a mostě Závodu míru. Část oprav se uskuteční o prázdninách, kdy se bude opravovat například ve Wilsonově nebo Kamýcké. Vyplývá to z dokumentu, který v úterý projednají pražští radní. Pokračovat budou také již započaté opravy v Libušské či Husitské ulici, kde uzavírka způsobila na začátku března dopravní kolaps. Kromě stavebních prací ovlivní dopravu také kulturní a společenské akce, které se uskuteční v ulicích města.

Ve Wilsonově ulici se bude pracovat hned na dvou místech. Nejprve začnou opravy 2. července v oblasti mimoúrovňové křižovatky Bulhar. Práce tu potrvají do 30. července. „Dojde k uzavírce vždy jednoho jízdního pruhu,“ píše se v dokumentu. Ve zbylém úseku se uskuteční druhá část oprav od 10. července do 20. srpna 2018. Také v tomto případě pojedou řidiči pouze jedním pruhem.

Celé prázdniny bude uzavřena Kamýcká ulice. „S ohledem na rozsah a nutnost použité technologie bude stavební akce probíhat za lokálních částečných uzavírek komunikace,“ píše se v materiálu.

Ještě v dubnu budou zahájeny rekonstrukce na Strakonické v úseku mezi Dostihovou a Výpadovou, kde bude od 10. dubna do 15. října opravována kanalizace. Doprava bude vedena jedním jízdním pruhem. O pět dní později začne oprava vodovodu na mostu Závodu míru, kde práce skončí 20. října. Most nebude uzavřen, ale řidiči budou muset jezdit zúženými jízdními pruhy. Zcela uzavřena bude od 16. dubna Keplerova ulice. Řidiči tudy neprojedou do 22. června kvůli opravě odvodnění ulice.

Oprava tramvajové trati zkomplikuje od 28. dubna dopravu na Vinohradské mezi Legerovou a Jana Želivského. Práce jsou naplánovány do 1. září. Město v uplynulých týdnech kvůli uzavírce Husitské na Praze 3 zvažovalo rekonstrukci odložit. Zda se tak stane, není jasné.

Opravy budou pokračovat i po prázdninách. Zcela uzavřeny budou kvůli rekonstrukci vozovky od 1. do 30. září Mariánské Hradby v úseku od Chotkovy k Jelení. Na náměstí Kinských začne 20. září oprava tramvajové trati, která skončí 1. října. V době oprav tu bude snížen počet jízdních pruhů. Tramvajová trať bude v listopadu opravována také v nedaleké Vítězné ulici. Na Černokostelecké budou silničáři opravovat vozovku v úseku křižovatky s Dřevčickou ulicí, a to od 11. do 18. října. Snížen tu bude počet jízdních pruhů.

Řidiči se budou potýkat rovněž s uzavírkami, které již začaly. Opravována je Husitská na Žižkově. Tady oprava potrvá do prosince. Zcela uzavřena je do října rovněž Libušská v Písnici. Jednou z nejvýznamnějších sportovních akcí, která omezí dopravu, bude v neděli 6. května Pražský mezinárodní maraton. Uzavření ulic se bude týkat celé délky trasy, která vede centrem i širším centrem města. Vybrané ulice Jižního Města uzavře v neděli 16. září od 10:30 do 13:00 Běh Prahou 11.

Některé malostranské a smíchovské ulice budou uzavřeny od 23. do 24. června, kde se v okolí Střeleckého ostrova a Kampy uskuteční každoroční hudební festival United Islands od Prague.