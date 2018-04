Pražský symfonický orchestr láká na novou sezonu. Dojde na klasiku i modernu, povede ho dál Inkinen

Rozpočtová politika se pod vedením radního Wolfa za poslední čtyři roky vzhledem k FOKU výrazně proměnila – z původních zhruba 78 milionů korun vzrostla podpora až k dnešním 109 milionům. „Podle mého názoru je potřeba vytvořit hudebníkům prostředí odpovídající jejich vzdělání,“ odůvodňuje třetinový rozpočtový nárůst Wolf. „Navíc je tu plodná soutěž mezi Českou filharmonií a FOKem, a byl bych rád, kdyby úroveň FOK jednou dorovnala z hlediska kvality i financí úroveň Filharmonie.“

Ředitel FOK Daniel Sobotka oznámil prodloužení angažmá současného finského šéfdirigenta Pietari Inkinena, který na svém postu setrvá až do června 2020. „V následujících dvou sezónách nás čeká spousta poutavých programů a zájezdů, a já věřím, že naše spolupráce i vzájemné hudební porozumění se bude jen a jen prohlubovat,“ komentoval to Pietari Inkinen.

Inkinen má za sebou obdivuhodnou kariéru, jejíž součástí je mj. šéfdirigentský post Japan Philharmonic Orchestra či hudební vedení New Zealand Symphony Orchestra. V rámci svého vychvalovaného působení u FOK už stihl navázat spolupráci se světově uznávanými sólisty, jako je Pinchas Zukerman, Arabella Steinbacher, Jan-Erik Gustafsson a další. S dalším z renomovaných jmen, japonským houslistou Daishinem Kashimotem, se FOK v lednu 2019 vydá na turné po Japonsku.

Pietari Inkinen obohacuje i repertoár orchestru; na podzim například uvedl v české premiéře významné dílo ze své vlasti – Sibeliovu chorální symfonii Kullervo. V 84. sezóně, kdy si Česká republika připomíná významná osmičková výročí, se ale můžeme těšit i na některé méně známé perly z českého repertoáru. Krom nejčastěji uváděných skladatelů, jako je Dvořák, Smetana či Martinů se tak v sezónním repertoáru orchestru objeví například skladba Vzhůru srdce Ladislava Vycpálka nebo Foersterova Slavnostní předehra.

Symfonici se letos podívají i do polské Poznańi, kde otevřou sezónu Mou vlastí s digirentem Tomášem Braunerem. Mou vlast si pochopitelně bude moci poslechnout i obecenstvo pražské, a to pod taktovkou Tomáše Netopila. Výroční oslavy přinesou i projekci prvního českého velkofilmu Svatý Václav s živým doprovodem Oskara Nedbala a Jaroslava Křičky. Novým partnerem je totiž od letoška Národní filmový archiv, který stojí i za loni realizovaným projektem Obchodu na korze doprovázaného taktéž živým orchestrem. Do budoucna je navíc v plánu uvádět každoročně další jedinečné filmy.

„V rámci komorních řad FOK přivítá řadu špičkových umělců, jako jsou například Petr Nekoranec, Vladimir Ashkenazy se synem či soubor Graindelavoix. FOK uspořádá mimořádný koncert v Rudolfinu, na kterém zazní Händelovo oratorium Saul v podání Adama Plachetky a Andrease Scholla,“ upozornil dramaturg FOK Martin Rudovský. „Premiéry se odehrají také v komorních řadách – v klášteře sv. Anežky České zazní světová premiéra kantáty Martina Kumžáka, věnované právě této významné světici,“ doplnil.

A na kterou část letošní sezóny se nejvíc těší Jan Wolf? „Každý rok chodím na zahájení sezóny ve Valdštejnské zahradě, kde se hrají oblíbené žánry, většinou filmová hudba. Bývá tu vždy kolem 5 tisíc posluchačů, což je počet, který se do žádné klasické koncertní haly v Praze nevejde. Je vidět, že diváci se na tuto akci těší, a spolu s nimi i já,“ uvedl radní pro INFO.CZ.