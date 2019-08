Pražský tendr na provoz přístřešků MHD láká nové hráče. Jde o lukrativní byznys | info.cz

Plánovaný tendr na provoz pražských přístřešků pro městskou hromadnou dopravu láká nové hráče. Podle zpravodajského serveru iDnes.cz se jej chtějí zúčastnit kromě současného provozovatele JCDecaux i dvě nové firmy. Jednou z nich by podle iDnesu měla být firma Clear Channel Outdoor.

V současnosti pražský mobiliář provozuje od roku 1994 firma JCDecaux, ale město s jejími službami příliš spokojené není. Radní jí vytýkají, že služby francouzské společnosti jsou služby moc drahé a česká metropole tak na spolupráci tratí. To ostatně potvrzuje i nedávná studie poradenské společnosti PWC, podle které Praha za provoz přístřešků hromadné dopravy inkasuje jen zlomek toho, co kasírují západní velkoměsta. Smlouva s JCDecaux končí v roce 2021.

Praha proto připravuje nový tendr, který by chtěla vypsat do konce letošního roku. Ten by měl fungovat na podobném principu jako nyní: firma, která zvítězí, bude mít přístřešky ve správě, provozovat je, udržovat a platit za ně Praze nájem. Na oplátku na nich však bude moci vystavovat reklamu.

Společnost JCDecaux již uvedla, že se plánuje nového tendru zúčastnit, kromě ní ale podle iDnesu, který se odvolává na radního pro majetek Jana Chabra, o účast v soutěži projevili zájem i dva noví hráči. Jedním z nich má být Clear Channel Outdoor.