Pražští radní rozhodnou o osudu smlouvy s JCDecaux

Smlouvu s firmou má město do roku 2021. Podle dokumentu, který radní projednají, ji město neprodlouží. JCDecaux spravuje například 900 přístřešků MHD, které jsou v jejím vlastnictví. Město chce mít do ukončení smlouvy opatřeny vlastní. Vedení Prahy v minulosti smlouvu označilo za nevýhodnou pro město a nechalo si vypracovat analýzu předčasného vypovězení smlouvy. To se ale ukázalo jako rizikové.

Smlouva, kterou Dopravní podnik hl. m. Prahy uzavřel před více než 20 lety se společností Rencar, je ovšem stále předmětem policejního vyšetřování. Rencar patří do rodiny mezinárodního reklamního giganta JCDecaux. Jak vyplývá z auditní zprávy zpracované Dopravním podnikem, odvody placené Rencarem za pronájem majetku DPP pro reklamní účely stále klesaly. Z více než 100 milionů v roce 2008 až na přibližně třetinu v roce 2014.