Prostě to zařídíme? Je to složitější, ať si to zkusí někdo jiný, říká Krnáčová po čtyřech letech

Primátorka Adriana Krnáčová vstupovala do úřadu s heslem „prostě to zařídíme“. Po čtyřech letech ale v rozhovoru pro Blesk připouští, že vládnout městu je složitější, než si představovala.

Blesk: Pouštěla jsem si videa, kde jste chodila s paní Kaplický a popisovala jste, co všechno v Praze změníte. Měla jste slogan Prostě to zařídíme. Máte pocit, že jste to „prostě zařídila“?

Prostě trvalo trochu déle. Ale myslím, že se podvedlo skoro všechno, co jsem slibovala v těch videích. Nejpyšnější jsem, že jsem vyřešila tu nešťastnou kartu – openkartu, která zatěžovala Prahu celkem velkou finanční zátěží – 1,7 miliardy, v průběhu celého období trvání. A povedlo se nám to udělat po roce. A celý software stál do deseti milionů.

Velice brzy, myslím, že to bude začátkem července, představíme virtualizovanou podobu na integrování Středočeského kraje (Středočeši budou moci taky užívat Lítačku, pozn. red.). Řekla jsem, že se vypořádám se špatnými smlouvami. Vodu jsme koupili zpátky, osvětlení je zpátky. Já jsem nešla na radnici s tím, že postavím barák, ale s tím, že vyřeším věci, které tu dlouho nikdo neřešil. Otevřeli jsme ten tunel, který se nedařilo otevřít.

Ovšem třeba s přípravou metra D se příliš nepohnulo…

Já jsem metro D neslibovala.

V kampani ANO se o něm mluvilo.

Já jsem o něm nemluvila. Nicméně doufám, že se co nejrychleji začne minimálně s geologickým průzkumem, což už by mělo být záhy uděláno.

Ale o propojení města s letištěm jste mluvila. Říkala jsem, že v roce 2015 by se mohlo začít s prvními stavebními pracemi na železničním koridoru…

„Ale to není městská stavba. My součiníme se Správou železniční dopravní cesty. Město nemůže stavět železnice, může jen zásadním způsobem pomoci, aby se tak stalo, což děláme. Děláme územní změny, přispíváme k tomu, ale to je tak to jediné, co můžeme dělat.“

