Rada města Prahy by se měla zabývat situací na pražském Výstavišti. Situace není udržitelná, tvrdí zastupitel

„Myslím, že situace v akciové společnosti Výstaviště není udržitelná,“ řekl opoziční zastupitel Václav Novotný (TOP 09), podle kterého se výstaviště nechává řídit zvenku. Problémem je údajné nezveřejňování veřejných zakázek a uzavírání nevýhodných smluv. „Je to blbě lidsky obsazené, je to sporné, jak to běží ekonomicky, je tam bezesporu nějaká potíž ve smluvní agendě. A to zásadní,“ dodal. Výbor jednomyslně přijal usnesení, kterým vyzval radu hlavního města, aby v pozici valné hromady neprodleně řešila personální, ekonomickou a smluvní situaci.

Rozhodnutí odejít z dozorčí rady Výstaviště Praha Vyhnánek odůvodnil na sociální síti facebook. Část představenstva společnosti podle Vyhnánka ohrožuje zájmy Výstaviště a porušuje zákony. „Dovoluji si tvrdit, že podstatná část z nich souvisí s neodolatelným nutkáním několika manažerů přihrávat veřejné zakázky svým kamarádům a spřáteleným firmám,“ uvedl Vyhnánek.

Dozorčí rada podle Vyhnánka jednomyslně schválila svolání valné hromady, kterou je rada hlavního města, aby se problémy zabývala. Jako jediná z radních na to reagovala náměstkyně Petra Kolínská (SZ/Trojkoalice). Na funkci proto rezignoval, když neviděl zájem se situací zabývat ze strany jediného akcionáře.

Situaci kolem Výstaviště, které je památkově chráněno, řeší Praha řadu let. Před časem se město vyvázalo z dlouhodobé a podle některých názorů nevýhodné nájemní smlouvy se společností Incheba. Některé další akce ale bude tato firma na výstavišti pořádat až do letošního roku. Od začátku roku 2015 přešla správa pod městskou společnost.

Areál u Stromovky vznikl v roce 1891 při příležitosti Jubilejní zemské výstavy. Poškodila ho povodeň v roce 2002 a o šest let později požár Průmyslového paláce.