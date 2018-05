Ředitel Emirates Airline pro Česko: Je vidět, že Praha začíná kulhat, kapacita letiště už nestačí

Do Prahy létáte s největším dopravním letadlem světa, Airbusem A380. Omezuje váš byznys kapacita Letiště Václava Havla?

Když jsem v oboru začínal, všude jsem Prahu chválil, jak je to krásné, klidné, čisté, prosklené a velké letiště. V současné době však představuje velmi výrazné omezení. Z Terminálu 1 létají všechny dálkové linky, obvykle jsou to velká letadla. Musejí se vejít do jediného terminálu, jehož kapacita už ale nestačí. Důležitější než samotná výše investic je včas započatá výstavba. Rozvoj letiště se zastavil, spíš se rekonstruuje, než že by se stavělo. Musejí se přitom budovat nové kapacity, terminály, místa pro odstavení letadel neboli stojánky. Prostory jsou dnes nedostačující, a pokud přiletí najednou dvě velká letadla, je poznat, že už jsme daleko za hranou. Nedávno byla jedna stojánka na dva dny zavřená, protože se pod naším těžkým letadlem propadl kus betonu do země. Je vidět, že Praha začíná kulhat. Měla by začít investovat a stavět. Za nějakých dvacet třicet let sem pojede metro, mnohem důležitější je ale stavět na letišti.

Peroutkova vnučka: Za Zemana se budou omlouvat jeho voliči, stejné články používalo gestapo

Loni avizované investice za 27 miliard nestačí?

Pokud se rozestaví Terminál 2 do dvou stran a pokud z něj udělají místo nepatřící do schengenského prostoru, aby tam mohla parkovat velká mezikontinentální letadla, o která letiště tolik stojí, tak si troufám říci, že by to mohlo stačit.



Na co plány letiště zapomínají?

Na nákladní cargo kapacity. To je velmi důležitá součást letiště. Stávající terminály nestačí. Dennodenně máme se dvěma letadly možnost přepravit třicet až čtyřicet tun zboží a nebudeme mít kudy ho transportovat. Stávající dva cargo terminály se začínají přeplňovat. Není to jen o potenciálu trhu a dostatečné atraktivitě destinací, ale i o místě, odkud lidé odlétají a kam se vracejí. To je dost zásadní.

Více si přečtěte na webu E15.cz.