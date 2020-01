Rozpad koalice hrozí i na Praze 10. Opět jsou u toho Piráti | info.cz

„Vedení Prahy 10 má nejvíc bohatě placených místostarostů v celém městě, zároveň koalice rozdala placené funkce všem, kdo natáhnul ruku. Ani tento obří aparát nezvládl zabezpečit každoroční podání žádosti o dotace a granty na sociální služby v alarmující výši přes 50 milionů Kč. Tyto peníze pro nejpotřebnější bolestně chybí. Tuto skutečnost již téměř dva měsíce vedení radnice záměrně zatajuje – jak před svými obyvateli, tak před zastupiteli,“ uvedla v tiskové zpráva zastupitelka za ANO Radmila Kleslová.

TOP 09 viní vedení městské části, že nechalo hlasovat o rozpočtu, o kterém věděli, že je nepravdivý. Záměrným předložením nepravdivých údajů tak rada údajně uvedla hlasující zastupitele v omyl, zároveň tímto krokem fingovala menší schodek rozpočtu pro rok 2020. „Kolik takto účelově neobjektivních materiálů již zastupitelstvo pod tímto všehoschopným vedením schválilo,“ ptá se zastupitel za TOP 09 Tomáš Pek.

„Vlasta a Piráti v Praze 10, to je synonymum pro slova ostuda, neschopnost a nečestné jednání. Starostka Chmelová a radní neohlídali termíny pro odevzdání podkladů pro dotace na sociální služby. Následkem toho hrozí reálné riziko, že desítka nedostane od magistrátu 50 milionů Kč na sociální služby. To bude znamenat radikální zhoršení služeb pro naše občany. Naprosto neomluvitelné bylo předložení rozpočtů Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10 a městské části Praha 10 na rok 2020 na prosincovém zastupitelstvu, aniž by tento výpadek peněz radní přiznali,“ dodala bývalá senátorka a opoziční zastupitelka Ivana Cabrnochová.